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Визит-центр "Беломорские петроглифы" откроют в Карелии весной 2025 года
Визит-центр "Беломорские петроглифы" откроют в Карелии весной 2025 года - РИА Новости, 14.02.2025
Визит-центр "Беломорские петроглифы" откроют в Карелии весной 2025 года
Визит-центр "Беломорские петроглифы" откроют весной этого года в Республике Карелия, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T19:16:00+03:00
2025-02-14T19:16:00+03:00
2025-02-14T19:16:00+03:00
республика карелия
соловецкие острова
беломорский район
артур парфенчиков
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Визит-центр "Беломорские петроглифы" откроют весной этого года в Республике Карелия, сообщает пресс-служба правительства региона. Об этом сообщил в пятницу на совещании по социально-экономическому развитию Беломорского района глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. По его словам, беломорские петроглифы являются точкой притяжения для туристов. В 2024 году объект посетили почти 17 тысяч человек. Это более чем на 70% превысило показатели 2023 года. "Основной поток туристов в район формируется за счет интереса к археологическому комплексу "Беломорские петроглифы" и историко-культурному комплексу Соловецких островов. Также безусловный интерес представляют Музей Карельского фронта и Центр поморской культуры, который является структурным подразделением Беломорского краеведческого музея", – цитирует пресс-служба Парфенчикова. Здание визит-центра с экспозицией петроглифов включает в себя гостиницу на 40 номеров, на втором этаже предусмотрен зал для проведения конференций на 49 мест с возможностью организации кофе-пауз для участников в холле гостиницы. Глава региона добавил, что в 2026 году завершится реконструкция двух штабных бункеров, расположенных возле здания Музея Карельского фронта. Эта дополнительная композиция в составе музея будет интересна гостям. Парфенчиков подчеркнул, что визит-центр "Беломорские петроглифы", Музей Карельского фронта и Центр поморской культуры важны для развития всего Беломорска. Так как туристическая посещаемость этих мест повлечет за собой развитие инфраструктуры города, а увеличение турпотока должно дать толчок развитию сопутствующих секторов экономики: торговли, общепита. Также потребуется совершенствование дорог, снос аварийных зданий.
республика карелия
соловецкие острова
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республика карелия, соловецкие острова, беломорский район, артур парфенчиков, россия
Республика Карелия, Соловецкие острова, Беломорский район, Артур Парфенчиков, Россия
Визит-центр "Беломорские петроглифы" откроют в Карелии весной 2025 года
Визит-центр "Беломорские петроглифы" откроют в Карелии в этом году
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Визит-центр "Беломорские петроглифы" откроют весной этого года в Республике Карелия, сообщает пресс-служба правительства региона.
Об этом сообщил в пятницу на совещании по социально-экономическому развитию Беломорского района глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
По его словам, беломорские петроглифы являются точкой притяжения для туристов. В 2024 году объект посетили почти 17 тысяч человек. Это более чем на 70% превысило показатели 2023 года.
"Основной поток туристов в район формируется за счет интереса к археологическому комплексу "Беломорские петроглифы" и историко-культурному комплексу Соловецких островов. Также безусловный интерес представляют Музей Карельского фронта и Центр поморской культуры, который является структурным подразделением Беломорского краеведческого музея", – цитирует пресс-служба Парфенчикова.
Здание визит-центра с экспозицией петроглифов включает в себя гостиницу на 40 номеров, на втором этаже предусмотрен зал для проведения конференций на 49 мест с возможностью организации кофе-пауз для участников в холле гостиницы.
Глава региона добавил, что в 2026 году завершится реконструкция двух штабных бункеров, расположенных возле здания Музея Карельского фронта. Эта дополнительная композиция в составе музея будет интересна гостям.
Парфенчиков подчеркнул, что визит-центр "Беломорские петроглифы", Музей Карельского фронта и Центр поморской культуры важны для развития всего Беломорска. Так как туристическая посещаемость этих мест повлечет за собой развитие инфраструктуры города, а увеличение турпотока должно дать толчок развитию сопутствующих секторов экономики: торговли, общепита. Также потребуется совершенствование дорог, снос аварийных зданий.