https://ria.ru/20250214/tsb-1999373368.html

ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2025 год

ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2025 год - РИА Новости, 14.02.2025

ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2025 год

Банк России повысил прогноз инфляции в РФ на 2025 год до уровня 7-8% с 4,5-5%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:43:00+03:00

2025-02-14T13:43:00+03:00

2025-02-14T13:43:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банк России повысил прогноз инфляции в РФ на 2025 год до уровня 7-8% с 4,5-5%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора. На 2026-2027 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%. В 2024 году инфляция в России составила 9,52%

https://ria.ru/20250115/inflyatsiya-1993908506.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)