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ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2025 год - РИА Новости, 14.02.2025
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13:43 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/tsb-1999373368.html
ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2025 год
ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2025 год - РИА Новости, 14.02.2025
ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2025 год
Банк России повысил прогноз инфляции в РФ на 2025 год до уровня 7-8% с 4,5-5%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:43:00+03:00
2025-02-14T13:43:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банк России повысил прогноз инфляции в РФ на 2025 год до уровня 7-8% с 4,5-5%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора. На 2026-2027 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%. В 2024 году инфляция в России составила 9,52%
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2025 год

ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2025 год до 7-8 процентов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банк России повысил прогноз инфляции в РФ на 2025 год до уровня 7-8% с 4,5-5%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
На 2026-2027 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%.
В 2024 году инфляция в России составила 9,52%
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Цены в России за 2024 год выросли на 9,52%
15 января, 19:43
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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