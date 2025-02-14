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В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.02.2025
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщается в официальном Telegram-канале региона. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T02:11:00+03:00
2025-02-14T02:11:00+03:00
2025-02-14T02:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщается в официальном Telegram-канале региона. "В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Безопасность
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
Жителей Самарской области призвали к бдительности из-за опасности атаки БПЛА