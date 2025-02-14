https://ria.ru/20250214/tramp-1999505520.html

Трамп прокомментировал ситуацию с освобождением заложников ХАМАС

Трамп прокомментировал ситуацию с освобождением заложников ХАМАС - РИА Новости, 14.02.2025

Трамп прокомментировал ситуацию с освобождением заложников ХАМАС

Президент США Дональд Трамп об озвученном ранее крайнем сроке для освобождения заложников палестинским движением ХАМАС в субботу заявил, что занял бы жесткую... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T23:39:00+03:00

2025-02-14T23:39:00+03:00

2025-02-14T23:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп об озвученном ранее крайнем сроке для освобождения заложников палестинским движением ХАМАС в субботу заявил, что занял бы жесткую позицию, но действия зависят от Израиля. "Не знаю, что произойдет завтра в 12 часов, я бы занял жесткую позицию, не могу сказать, что сделает Израиль", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Президент США заявил, что считает необходимым освобождение всех заложников, те, которые получают свободу выглядят "нездоровыми". Ранее Трамп обещал последствия, если заложников не освободят к полудную субботы.

https://ria.ru/20250213/khamas-1999084371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году