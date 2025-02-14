https://ria.ru/20250214/tramp-1999504899.html
Трамп анонсировал визит в США премьер-министра Великобритании
Трамп анонсировал визит в США премьер-министра Великобритании - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп анонсировал визит в США премьер-министра Великобритании
США в ближайшие недели по инициативе Лондона посетит премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подтвердил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T23:33:00+03:00
2025-02-14T23:33:00+03:00
2025-02-14T23:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США в ближайшие недели по инициативе Лондона посетит премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подтвердил американский президент Дональд Трамп."Он попросил о встрече, и я согласился на встречу. У нас будет дружеская встреча ... Я думаю, он хочет приехать на следующей неделе или через неделю. Я не знаю, это была его просьба, не моя", - заявил Трамп журналистам.Даунинг-стрит ранее заявил, что Стармер провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого стороны обсудили его предстоящий визит в США. Однако точные даты поездки указаны не были.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, лондон, великобритания, в мире, дональд трамп, кир стармер
США, Лондон, Великобритания, В мире, Дональд Трамп, Кир Стармер
Трамп анонсировал визит в США премьер-министра Великобритании
Трамп: в ближайшие недели США посетит премьер-министр Великобритании Стармер