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Трамп анонсировал визит в США премьер-министра Великобритании - РИА Новости, 14.02.2025
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23:33 14.02.2025 (обновлено: 23:44 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/tramp-1999504899.html
Трамп анонсировал визит в США премьер-министра Великобритании
Трамп анонсировал визит в США премьер-министра Великобритании - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп анонсировал визит в США премьер-министра Великобритании
США в ближайшие недели по инициативе Лондона посетит премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подтвердил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 14.02.2025
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сша
лондон
великобритания
в мире
дональд трамп
кир стармер
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США в ближайшие недели по инициативе Лондона посетит премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подтвердил американский президент Дональд Трамп."Он попросил о встрече, и я согласился на встречу. У нас будет дружеская встреча ... Я думаю, он хочет приехать на следующей неделе или через неделю. Я не знаю, это была его просьба, не моя", - заявил Трамп журналистам.Даунинг-стрит ранее заявил, что Стармер провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого стороны обсудили его предстоящий визит в США. Однако точные даты поездки указаны не были.
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сша, лондон, великобритания, в мире, дональд трамп, кир стармер
США, Лондон, Великобритания, В мире, Дональд Трамп, Кир Стармер
Трамп анонсировал визит в США премьер-министра Великобритании

Трамп: в ближайшие недели США посетит премьер-министр Великобритании Стармер

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США в ближайшие недели по инициативе Лондона посетит премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подтвердил американский президент Дональд Трамп.
"Он попросил о встрече, и я согласился на встречу. У нас будет дружеская встреча ... Я думаю, он хочет приехать на следующей неделе или через неделю. Я не знаю, это была его просьба, не моя", - заявил Трамп журналистам.
Даунинг-стрит ранее заявил, что Стармер провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого стороны обсудили его предстоящий визит в США. Однако точные даты поездки указаны не были.
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа
Вчера, 18:55
 
СШАЛондонВеликобританияВ миреДональд ТрампКир Стармер
 
 
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