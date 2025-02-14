https://ria.ru/20250214/tramp-1999504899.html

Трамп анонсировал визит в США премьер-министра Великобритании

Трамп анонсировал визит в США премьер-министра Великобритании - РИА Новости, 14.02.2025

Трамп анонсировал визит в США премьер-министра Великобритании

США в ближайшие недели по инициативе Лондона посетит премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подтвердил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T23:33:00+03:00

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лондон

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США в ближайшие недели по инициативе Лондона посетит премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подтвердил американский президент Дональд Трамп."Он попросил о встрече, и я согласился на встречу. У нас будет дружеская встреча ... Я думаю, он хочет приехать на следующей неделе или через неделю. Я не знаю, это была его просьба, не моя", - заявил Трамп журналистам.Даунинг-стрит ранее заявил, что Стармер провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого стороны обсудили его предстоящий визит в США. Однако точные даты поездки указаны не были.

https://ria.ru/20250214/putin-1999479045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, лондон, великобритания, в мире, дональд трамп, кир стармер