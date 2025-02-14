https://ria.ru/20250214/tramp-1999504652.html

Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене

Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене - РИА Новости, 14.02.2025

Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене

Президент США Дональд Трамп похвалил речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса о Европе и заявил, что европейским странам стоит быть осторожными. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T23:30:00+03:00

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2025-02-14T23:40:00+03:00

мюнхен

европа

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса о Европе и заявил, что европейским странам стоит быть осторожными."Он произнес очень хорошую речь, на самом деле, очень блестящую речь, и Европа должна быть осторожна. И он говорил об иммиграции, и в Европе большая проблема с иммиграцией. Просто посмотрите, что случилось с преступностью. Посмотрите, что происходит в разных частях Европы. Я думаю, его речь была очень хорошо принята", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Ранее в пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

https://ria.ru/20250214/vens-1999501107.html

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европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мюнхен, европа, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, дональд трамп, сша