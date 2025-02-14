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Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене - РИА Новости, 14.02.2025
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23:30 14.02.2025 (обновлено: 23:40 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/tramp-1999504652.html
Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене
Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене
Президент США Дональд Трамп похвалил речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса о Европе и заявил, что европейским странам стоит быть осторожными. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T23:30:00+03:00
2025-02-14T23:40:00+03:00
мюнхен
европа
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса о Европе и заявил, что европейским странам стоит быть осторожными."Он произнес очень хорошую речь, на самом деле, очень блестящую речь, и Европа должна быть осторожна. И он говорил об иммиграции, и в Европе большая проблема с иммиграцией. Просто посмотрите, что случилось с преступностью. Посмотрите, что происходит в разных частях Европы. Я думаю, его речь была очень хорошо принята", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Ранее в пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
https://ria.ru/20250214/vens-1999501107.html
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мюнхен, европа, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, дональд трамп, сша
Мюнхен, Европа, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене

Трамп, комментируя выступление Вэнса в Мюнхене, посоветовал ЕС быть осторожней

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса о Европе и заявил, что европейским странам стоит быть осторожными.
"Он произнес очень хорошую речь, на самом деле, очень блестящую речь, и Европа должна быть осторожна. И он говорил об иммиграции, и в Европе большая проблема с иммиграцией. Просто посмотрите, что случилось с преступностью. Посмотрите, что происходит в разных частях Европы. Я думаю, его речь была очень хорошо принята", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Ранее в пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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Вчера, 22:24
 
МюнхенЕвропаМюнхенская конференция по безопасностиВ миреДональд ТрампСША
 
 
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