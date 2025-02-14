https://ria.ru/20250214/tramp-1999504652.html
Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене
Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене
Президент США Дональд Трамп похвалил речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса о Европе и заявил, что европейским странам стоит быть осторожными. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T23:30:00+03:00
2025-02-14T23:30:00+03:00
2025-02-14T23:40:00+03:00
мюнхен
европа
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999178132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2057cebc3841b9a7ca6fd6a4bdee6f1a.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса о Европе и заявил, что европейским странам стоит быть осторожными."Он произнес очень хорошую речь, на самом деле, очень блестящую речь, и Европа должна быть осторожна. И он говорил об иммиграции, и в Европе большая проблема с иммиграцией. Просто посмотрите, что случилось с преступностью. Посмотрите, что происходит в разных частях Европы. Я думаю, его речь была очень хорошо принята", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Ранее в пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
https://ria.ru/20250214/vens-1999501107.html
мюнхен
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999178132_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b6383eda52b450b56d1541970f7c2a5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мюнхен, европа, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, дональд трамп, сша
Мюнхен, Европа, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене
Трамп, комментируя выступление Вэнса в Мюнхене, посоветовал ЕС быть осторожней