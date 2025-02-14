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В Панаме заявили о намерении Трампа создать военную базу в регионе - РИА Новости, 14.02.2025
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22:36 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/tramp-1999501968.html
В Панаме заявили о намерении Трампа создать военную базу в регионе
В Панаме заявили о намерении Трампа создать военную базу в регионе - РИА Новости, 14.02.2025
В Панаме заявили о намерении Трампа создать военную базу в регионе
Президент США Дональд Трамп, заявивший о намерении вернуть под контроль Вашингтона Панамский канал, хочет вновь обеспечить присутствие в этом регионе... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T22:36:00+03:00
2025-02-14T22:36:00+03:00
в мире
панама
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вашингтон (штат)
дональд трамп
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САН-САЛЬВАДОР, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, заявивший о намерении вернуть под контроль Вашингтона Панамский канал, хочет вновь обеспечить присутствие в этом регионе американских военных баз, считает панамский дипломат Рейнальдо Ривера. "Стратегия, которую этот человек (Трамп - ред.) разрабатывает, особенно в отношении Панамы, других народов Америки и мира, состоит в том, чтобы переосмыслить политику дубинки, навязывания и унижения", - сказал он РИА Новости. По словам дипломата, Трамп посредством запугивания и шантажа пытается заставить Панаму уступить Штатам контроль над стратегически важным каналом. "Они хотят создать военную базу в (панамской провинции - ред.) Дарьен, чтобы оттуда попытаться регулировать многотысячный поток мигрантов, которые каждый день проходят через Панаму на север", - считает собеседник агентства. Такая база потенциально может быть использована США для нападения на другие страны, отметил Ривера. По его мнению, Вашингтону нужен "канал для войны, канал не для мира, не для торговли, но канал для быстрой мобилизации вооруженных сил". Соглашения, подписанные США и Панамой в 1977 году, предусматривали не только передачу канала латиноамериканской стране, но также возвращение ей земель вокруг него. Помимо этого, заключение договоров привело к выводу военных баз США из этой зоны.
https://ria.ru/20250123/rubio-1995065252.html
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в мире, панама, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Панама, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
В Панаме заявили о намерении Трампа создать военную базу в регионе

Дипломат Ривера: Трамп хочет вернуть Панамский канал под контроль США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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САН-САЛЬВАДОР, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, заявивший о намерении вернуть под контроль Вашингтона Панамский канал, хочет вновь обеспечить присутствие в этом регионе американских военных баз, считает панамский дипломат Рейнальдо Ривера.
«
"Стратегия, которую этот человек (Трамп - ред.) разрабатывает, особенно в отношении Панамы, других народов Америки и мира, состоит в том, чтобы переосмыслить политику дубинки, навязывания и унижения", - сказал он РИА Новости.
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По словам дипломата, Трамп посредством запугивания и шантажа пытается заставить Панаму уступить Штатам контроль над стратегически важным каналом.
«
"Они хотят создать военную базу в (панамской провинции - ред.) Дарьен, чтобы оттуда попытаться регулировать многотысячный поток мигрантов, которые каждый день проходят через Панаму на север", - считает собеседник агентства.
Такая база потенциально может быть использована США для нападения на другие страны, отметил Ривера. По его мнению, Вашингтону нужен "канал для войны, канал не для мира, не для торговли, но канал для быстрой мобилизации вооруженных сил".
Соглашения, подписанные США и Панамой в 1977 году, предусматривали не только передачу канала латиноамериканской стране, но также возвращение ей земель вокруг него. Помимо этого, заключение договоров привело к выводу военных баз США из этой зоны.
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В миреПанамаСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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