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В Европе считают, что Трамп выдумал встречу России и США в Мюнхене
В Европе считают, что Трамп выдумал встречу России и США в Мюнхене - РИА Новости, 14.02.2025
В Европе считают, что Трамп выдумал встречу России и США в Мюнхене
Западные союзники США считают, что американский президент Дональд Трамп придумал якобы предложенную встречу представителей Вашингтона и Москвы на Мюнхенской... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:05:00+03:00
2025-02-14T17:05:00+03:00
2025-02-14T17:11:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Западные союзники США считают, что американский президент Дональд Трамп придумал якобы предложенную встречу представителей Вашингтона и Москвы на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает газета Times. Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе. "Британские чиновники и чиновники из других союзных США стран считают, что президент Трамп, возможно, "выдумал" предложенную встречу между американскими и российскими чиновниками на Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в публикации. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россию на Мюнхенскую конференцию не приглашали, представителей МИД РФ, как и других органов, не будет. В Мюнхене с 14 по 16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. -0-
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, мария захарова, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Мария Захарова, Мюнхенская конференция по безопасности
В Европе считают, что Трамп выдумал встречу России и США в Мюнхене
Times: союзники США считают, что Трамп придумал встречу России и США в Мюнхене