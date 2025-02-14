В Европе призвали не вздрагивать от каждого твита Трампа
FT: европейские чиновники призывают не вздрагивать при каждом твите Трампа
Флаги США и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Высокопоставленные европейские чиновники призывают сохранять спокойствие на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по Украине и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным, там хотят перестать вздрагивать от каждой публикации Трампа в соцсетях, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломата.
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"Мы ничего не получаем с того, что пугаемся при каждом твите Трампа", - сказал изданию неназванный европейский чиновник.
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Европейские чиновники просят слишком остро не реагировать на то, что Трамп решил поговорить с Путиным о конфликте на Украине, но пытаются понять значение его решения. На фоне переживаний европейские страны, тем не менее, пытаются сосредоточиться на том, как "помочь, а не противодействовать" намерениям Трампа в вопросе урегулирования.
Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер.
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