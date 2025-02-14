Рейтинг@Mail.ru
В Европе призвали не вздрагивать от каждого твита Трампа - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/tramp-1999440434.html
В Европе призвали не вздрагивать от каждого твита Трампа
В Европе призвали не вздрагивать от каждого твита Трампа - РИА Новости, 14.02.2025
В Европе призвали не вздрагивать от каждого твита Трампа
Высокопоставленные европейские чиновники призывают сохранять спокойствие на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по Украине и его разговора с... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:49:00+03:00
2025-02-14T16:49:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
кит келлог
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/95/1499329548_0:31:1300:762_1920x0_80_0_0_6dc27726e823c6153d63862cf70be571.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Высокопоставленные европейские чиновники призывают сохранять спокойствие на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по Украине и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным, там хотят перестать вздрагивать от каждой публикации Трампа в соцсетях, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломата. "Мы ничего не получаем с того, что пугаемся при каждом твите Трампа", - сказал изданию неназванный европейский чиновник. Европейские чиновники просят слишком остро не реагировать на то, что Трамп решил поговорить с Путиным о конфликте на Украине, но пытаются понять значение его решения. На фоне переживаний европейские страны, тем не менее, пытаются сосредоточиться на том, как "помочь, а не противодействовать" намерениям Трампа в вопросе урегулирования. Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер.
https://ria.ru/20250214/europe-1999437580.html
https://ria.ru/20250213/konflikt-1999131134.html
украина
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/95/1499329548_122:0:1178:792_1920x0_80_0_0_4685897df3c018eb1cc7fc7ac0008f8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, мюнхенская конференция по безопасности, европа
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кит Келлог, Мюнхенская конференция по безопасности, Европа
В Европе призвали не вздрагивать от каждого твита Трампа

FT: европейские чиновники призывают не вздрагивать при каждом твите Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Высокопоставленные европейские чиновники призывают сохранять спокойствие на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по Украине и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным, там хотят перестать вздрагивать от каждой публикации Трампа в соцсетях, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломата.
«
"Мы ничего не получаем с того, что пугаемся при каждом твите Трампа", - сказал изданию неназванный европейский чиновник.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Вэнс высказался об отношении Трампа к Европе
Вчера, 16:43
Европейские чиновники просят слишком остро не реагировать на то, что Трамп решил поговорить с Путиным о конфликте на Украине, но пытаются понять значение его решения. На фоне переживаний европейские страны, тем не менее, пытаются сосредоточиться на том, как "помочь, а не противодействовать" намерениям Трампа в вопросе урегулирования.
Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
"Поверг Европу в шок": в Германии высказались о поступке Трампа
13 февраля, 15:13
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинКит КеллогМюнхенская конференция по безопасностиЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала