Трамп не смог добиться темпов задержаний мигрантов, сообщили СМИ
Axios: Трамп пока не смог добиться темпов задержаний нелегальных мигрантов
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа пока не смогла достичь темпов задержаний нелегальных мигрантов, которые фиксировались в последние месяцы президентства Джо Байдена, несмотря на заявленный ужесточенный контроль, сообщает портал Axios.
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По словам главы пограничной политики США Тома Хомана, с 20 января было задержано около 14 тысяч человек, отмечает Axios. Он также заявил, что за этот период число попыток незаконного пересечения границы сократилось на 92%.
Как пишет Axios, ранее администрация Трампа заявляла о 8,5 тысячи арестов, проведенных службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE) за первые две недели работы, но с 4 февраля власти перестали публиковать ежедневные отчеты и не раскрывают данные по задержаниям со стороны погранично-таможенной службы (CBP).
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
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