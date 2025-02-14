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Трамп не смог добиться темпов задержаний мигрантов, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2025
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16:31 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/tramp-1999432493.html
Трамп не смог добиться темпов задержаний мигрантов, сообщили СМИ
Трамп не смог добиться темпов задержаний мигрантов, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп не смог добиться темпов задержаний мигрантов, сообщили СМИ
Администрация Дональда Трампа пока не смогла достичь темпов задержаний нелегальных мигрантов, которые фиксировались в последние месяцы президентства Джо... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:31:00+03:00
2025-02-14T16:31:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа пока не смогла достичь темпов задержаний нелегальных мигрантов, которые фиксировались в последние месяцы президентства Джо Байдена, несмотря на заявленный ужесточенный контроль, сообщает портал Axios. "Более 21 тысячи нелегальных мигрантов были задержаны в ноябре, когда срок полномочий президента Байдена подходил к концу, — такой темп, по всей видимости, пока не удается повторить администрации Трампа в первый месяц, несмотря на жесткие меры", - отмечает портал. По словам главы пограничной политики США Тома Хомана, с 20 января было задержано около 14 тысяч человек, отмечает Axios. Он также заявил, что за этот период число попыток незаконного пересечения границы сократилось на 92%. Как пишет Axios, ранее администрация Трампа заявляла о 8,5 тысячи арестов, проведенных службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE) за первые две недели работы, но с 4 февраля власти перестали публиковать ежедневные отчеты и не раскрывают данные по задержаниям со стороны погранично-таможенной службы (CBP). В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
https://ria.ru/20250128/nju-jork-1995972088.html
https://ria.ru/20250127/tramp-1995642757.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп не смог добиться темпов задержаний мигрантов, сообщили СМИ

Axios: Трамп пока не смог добиться темпов задержаний нелегальных мигрантов

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа пока не смогла достичь темпов задержаний нелегальных мигрантов, которые фиксировались в последние месяцы президентства Джо Байдена, несмотря на заявленный ужесточенный контроль, сообщает портал Axios.
"Более 21 тысячи нелегальных мигрантов были задержаны в ноябре, когда срок полномочий президента Байдена подходил к концу, — такой темп, по всей видимости, пока не удается повторить администрации Трампа в первый месяц, несмотря на жесткие меры", - отмечает портал.
Группа мигрантов на границе Мексики с США - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Нью-Йорке начались иммиграционные рейды
28 января, 17:55
По словам главы пограничной политики США Тома Хомана, с 20 января было задержано около 14 тысяч человек, отмечает Axios. Он также заявил, что за этот период число попыток незаконного пересечения границы сократилось на 92%.
Как пишет Axios, ранее администрация Трампа заявляла о 8,5 тысячи арестов, проведенных службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE) за первые две недели работы, но с 4 февраля власти перестали публиковать ежедневные отчеты и не раскрывают данные по задержаниям со стороны погранично-таможенной службы (CBP).
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Трамп поручил полиции арестовывать больше мигрантов, пишет WP
27 января, 10:35
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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