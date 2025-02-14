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В США раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому о Путине - РИА Новости, 14.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:51 14.02.2025 (обновлено: 17:23 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/tramp-1999285793.html
В США раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому о Путине
В США раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому о Путине - РИА Новости, 14.02.2025
В США раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому о Путине
Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому во время беседы о желании главы России Владимира Путина заключить сделку по Украине, пишет Axios. "И... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:51:00+03:00
2025-02-14T17:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому во время беседы о желании главы России Владимира Путина заключить сделку по Украине, пишет Axios. "И спросил, по-прежнему ли Зеленский настроен на ее заключение. Зеленский ответил, что он по-прежнему хочет заключить сделку..." — говорится в публикации. Кроме того, Трамп сказал главе киевского режима, что понимает его обеспокоенность по поводу своего разговора с Путиным, но подчеркнул, что другого пути нет, если он хочет, чтобы дипломатические усилия увенчались успехом. В статье отмечается, что глава Белого дома также подчеркнул в беседе с Зеленским, что его предстоящая встреча с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене будет очень важна для запуска дипломатического процесса. По словам одного из источников издания, Трамп завершил разговор, дав Зеленскому свой личный номер телефона. Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999283242.html
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в мире, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, США, Украина
В США раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому о Путине

Axios: Трамп сказал Зеленскому во время беседы о желании Путина заключить сделку

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому во время беседы о желании главы России Владимира Путина заключить сделку по Украине, пишет Axios.

"И спросил, по-прежнему ли Зеленский настроен на ее заключение. Зеленский ответил, что он по-прежнему хочет заключить сделку..." — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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Кроме того, Трамп сказал главе киевского режима, что понимает его обеспокоенность по поводу своего разговора с Путиным, но подчеркнул, что другого пути нет, если он хочет, чтобы дипломатические усилия увенчались успехом.

В статье отмечается, что глава Белого дома также подчеркнул в беседе с Зеленским, что его предстоящая встреча с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене будет очень важна для запуска дипломатического процесса.

По словам одного из источников издания, Трамп завершил разговор, дав Зеленскому свой личный номер телефона.

Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияСШАУкраина
 
 
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