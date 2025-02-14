https://ria.ru/20250214/tramp-1999285793.html

В США раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому о Путине

В США раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому о Путине - РИА Новости, 14.02.2025

В США раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому о Путине

Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому во время беседы о желании главы России Владимира Путина заключить сделку по Украине, пишет Axios. "И... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:51:00+03:00

2025-02-14T08:51:00+03:00

2025-02-14T17:23:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому во время беседы о желании главы России Владимира Путина заключить сделку по Украине, пишет Axios. "И спросил, по-прежнему ли Зеленский настроен на ее заключение. Зеленский ответил, что он по-прежнему хочет заключить сделку..." — говорится в публикации. Кроме того, Трамп сказал главе киевского режима, что понимает его обеспокоенность по поводу своего разговора с Путиным, но подчеркнул, что другого пути нет, если он хочет, чтобы дипломатические усилия увенчались успехом. В статье отмечается, что глава Белого дома также подчеркнул в беседе с Зеленским, что его предстоящая встреча с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене будет очень важна для запуска дипломатического процесса. По словам одного из источников издания, Трамп завершил разговор, дав Зеленскому свой личный номер телефона. Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999283242.html

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