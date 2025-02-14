В США раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому о Путине
Axios: Трамп сказал Зеленскому во время беседы о желании Путина заключить сделку
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому во время беседы о желании главы России Владимира Путина заключить сделку по Украине, пишет Axios.
"И спросил, по-прежнему ли Зеленский настроен на ее заключение. Зеленский ответил, что он по-прежнему хочет заключить сделку..." — говорится в публикации.
"И спросил, по-прежнему ли Зеленский настроен на ее заключение. Зеленский ответил, что он по-прежнему хочет заключить сделку..." — говорится в публикации.
Кроме того, Трамп сказал главе киевского режима, что понимает его обеспокоенность по поводу своего разговора с Путиным, но подчеркнул, что другого пути нет, если он хочет, чтобы дипломатические усилия увенчались успехом.
В статье отмечается, что глава Белого дома также подчеркнул в беседе с Зеленским, что его предстоящая встреча с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене будет очень важна для запуска дипломатического процесса.
По словам одного из источников издания, Трамп завершил разговор, дав Зеленскому свой личный номер телефона.
Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
В статье отмечается, что глава Белого дома также подчеркнул в беседе с Зеленским, что его предстоящая встреча с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене будет очень важна для запуска дипломатического процесса.
По словам одного из источников издания, Трамп завершил разговор, дав Зеленскому свой личный номер телефона.
Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.