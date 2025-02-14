https://ria.ru/20250214/tramp-1999268710.html
Трамп хочет договориться с Россией и Китаем о снижении эскалации
Трамп хочет договориться с Россией и Китаем о снижении эскалации - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп хочет договориться с Россией и Китаем о снижении эскалации
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на соглашение с Россией и Китаем по снижению "военной эскалации", особенно в ядерной сфере. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T03:13:00+03:00
2025-02-14T03:13:00+03:00
2025-02-14T03:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на соглашение с Россией и Китаем по снижению "военной эскалации", особенно в ядерной сфере. "Я собираюсь встретиться с Китаем и собираюсь встретиться с Россией, и мы увидим, сможем ли снизить военную эскалацию, особенно что касается ядерной сферы", - сообщил он журналистам в Белом доме. По словам американского президента, Россия и Китай вкладывают значительные средства в укрепление военного потенциала одновременно с ростом конфликтов в мире. "Это не имеет смысла - тратить деньги друг против друга, если мы могли бы тратить эти деньги ради лучшей цели", - отметил Трамп.
https://ria.ru/20250214/tramp-1999260039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Китай, США, Дональд Трамп
Трамп хочет договориться с Россией и Китаем о снижении эскалации
Трамп надеется на соглашение с Россией и Китаем по снижению военной эскалации