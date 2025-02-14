https://ria.ru/20250214/tramp-1999267280.html
Трамп назвал ЕС очень трудным партнером
Трамп назвал ЕС очень трудным партнером - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп назвал ЕС очень трудным партнером
Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз создаёт серьёзные препятствия для американских компаний, вводя высокие налоги и пользуясь торговыми... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T02:47:00+03:00
2025-02-14T02:47:00+03:00
2025-02-14T02:57:00+03:00
сша
евросоюз
в мире
дональд трамп
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз создаёт серьёзные препятствия для американских компаний, вводя высокие налоги и пользуясь торговыми преимуществами."Европейский Союз – это очень сложный партнёр для нас, очень, очень сложный. Они облагают наши компании налогами на уровнях, которых никто никогда раньше не видел. Они пользуются множеством преимуществ, и нас это не устраивает", – сказал Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, евросоюз, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат)
США, Евросоюз, В мире, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Трамп назвал ЕС очень трудным партнером
Трамп: ЕС чинит препятствия и наживается на американском бизнесе