https://ria.ru/20250214/tramp-1999267280.html

Трамп назвал ЕС очень трудным партнером

Трамп назвал ЕС очень трудным партнером - РИА Новости, 14.02.2025

Трамп назвал ЕС очень трудным партнером

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз создаёт серьёзные препятствия для американских компаний, вводя высокие налоги и пользуясь торговыми... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T02:47:00+03:00

2025-02-14T02:47:00+03:00

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сша

евросоюз

в мире

дональд трамп

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз создаёт серьёзные препятствия для американских компаний, вводя высокие налоги и пользуясь торговыми преимуществами."Европейский Союз – это очень сложный партнёр для нас, очень, очень сложный. Они облагают наши компании налогами на уровнях, которых никто никогда раньше не видел. Они пользуются множеством преимуществ, и нас это не устраивает", – сказал Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

сша, евросоюз, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат)