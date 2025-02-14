Трамп назвал одну из причин конфликта на Украине
Трамп: возможное вступление Киева в НАТО стало одной из причин конфликта
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Возможность вступления Киева в НАТО стала одной из причин конфликта на Украине, признал президент США Дональд Трамп.
"Они (россияне – ред.) также с самого начала, задолго до президента Путина, говорили, что не могут допустить вступления Украины в НАТО. Они заявляли об этом очень решительно. Я действительно думаю, что это стало причиной начала войны... думаю, что это была одна из причин, один из поводов для начала войны", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции с премьером Индии Моди.
"Я могу сказать, что задолго до президента (РФ Владимира - ред.) Путина я слышал, что Россия никогда бы этого не приняла, и думаю, Украина это понимала. Украина не входила в альянс и даже не запрашивала членство до недавнего времени", – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Он также отметил, что будущее переговоров по урегулированию конфликта остаётся неопределённым.
"Переговоры, по сути, ещё не начались. Посмотрим, как они пойдут. Может быть, Россия согласится на уступки, а может, и нет – всё зависит от того, как будут развиваться события", – добавил Трамп.