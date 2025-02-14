https://ria.ru/20250214/tramp-1999267017.html

Трамп назвал одну из причин конфликта на Украине

Трамп назвал одну из причин конфликта на Украине - РИА Новости, 14.02.2025

Трамп назвал одну из причин конфликта на Украине

Возможность вступления Киева в НАТО стала одной из причин конфликта на Украине, признал президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T02:44:00+03:00

2025-02-14T02:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Возможность вступления Киева в НАТО стала одной из причин конфликта на Украине, признал президент США Дональд Трамп."Они (россияне – ред.) также с самого начала, задолго до президента Путина, говорили, что не могут допустить вступления Украины в НАТО. Они заявляли об этом очень решительно. Я действительно думаю, что это стало причиной начала войны... думаю, что это была одна из причин, один из поводов для начала войны", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции с премьером Индии Моди."Я могу сказать, что задолго до президента (РФ Владимира - ред.) Путина я слышал, что Россия никогда бы этого не приняла, и думаю, Украина это понимала. Украина не входила в альянс и даже не запрашивала членство до недавнего времени", – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.Он также отметил, что будущее переговоров по урегулированию конфликта остаётся неопределённым."Переговоры, по сути, ещё не начались. Посмотрим, как они пойдут. Может быть, Россия согласится на уступки, а может, и нет – всё зависит от того, как будут развиваться события", – добавил Трамп.

https://ria.ru/20250213/tramp-1998979569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, нато, киев, дональд трамп, сша, россия