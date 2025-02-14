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Трамп назвал одну из причин конфликта на Украине - РИА Новости, 14.02.2025
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02:44 14.02.2025 (обновлено: 03:10 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/tramp-1999267017.html
Трамп назвал одну из причин конфликта на Украине
Трамп назвал одну из причин конфликта на Украине - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп назвал одну из причин конфликта на Украине
Возможность вступления Киева в НАТО стала одной из причин конфликта на Украине, признал президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T02:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Возможность вступления Киева в НАТО стала одной из причин конфликта на Украине, признал президент США Дональд Трамп."Они (россияне – ред.) также с самого начала, задолго до президента Путина, говорили, что не могут допустить вступления Украины в НАТО. Они заявляли об этом очень решительно. Я действительно думаю, что это стало причиной начала войны... думаю, что это была одна из причин, один из поводов для начала войны", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции с премьером Индии Моди."Я могу сказать, что задолго до президента (РФ Владимира - ред.) Путина я слышал, что Россия никогда бы этого не приняла, и думаю, Украина это понимала. Украина не входила в альянс и даже не запрашивала членство до недавнего времени", – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.Он также отметил, что будущее переговоров по урегулированию конфликта остаётся неопределённым."Переговоры, по сути, ещё не начались. Посмотрим, как они пойдут. Может быть, Россия согласится на уступки, а может, и нет – всё зависит от того, как будут развиваться события", – добавил Трамп.
https://ria.ru/20250213/tramp-1998979569.html
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В мире, Украина, НАТО, Киев, Дональд Трамп, США, Россия
Трамп назвал одну из причин конфликта на Украине

Трамп: возможное вступление Киева в НАТО стало одной из причин конфликта

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Возможность вступления Киева в НАТО стала одной из причин конфликта на Украине, признал президент США Дональд Трамп.
"Они (россияне – ред.) также с самого начала, задолго до президента Путина, говорили, что не могут допустить вступления Украины в НАТО. Они заявляли об этом очень решительно. Я действительно думаю, что это стало причиной начала войны... думаю, что это была одна из причин, один из поводов для начала войны", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции с премьером Индии Моди.
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"Я могу сказать, что задолго до президента (РФ Владимира - ред.) Путина я слышал, что Россия никогда бы этого не приняла, и думаю, Украина это понимала. Украина не входила в альянс и даже не запрашивала членство до недавнего времени", – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Он также отметил, что будущее переговоров по урегулированию конфликта остаётся неопределённым.
"Переговоры, по сути, ещё не начались. Посмотрим, как они пойдут. Может быть, Россия согласится на уступки, а может, и нет – всё зависит от того, как будут развиваться события", – добавил Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп ответил на слова главы Пентагона о возможном членстве Украины в НАТО
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