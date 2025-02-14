https://ria.ru/20250214/tramp-1999266728.html
Трамп заявил о заинтересованности Москвы и Киева в мире
Трамп заявил о заинтересованности Москвы и Киева в мире - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп заявил о заинтересованности Москвы и Киева в мире
Президент США Дональд Трамп вновь выразил надежду на то, что сумеет достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине с учетом заинтересованности Москвы РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T02:41:00+03:00
2025-02-14T02:41:00+03:00
2025-02-14T02:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь выразил надежду на то, что сумеет достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине с учетом заинтересованности Москвы и Киева в мире."Я считаю, что мы сумеем чего-то достичь. Я считаю, что мы сможем заключить соглашение… Мы работаем с президентом (Владимиром) Зеленским и президентом (Владимиром) Путиным, и у меня сложилось впечатление, что президент Зеленский хочет заключить сделку, и я также чувствую, что президент Путин хочет заключить сделку", - сообщил он журналистам в Белом доме.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трамп заявил о заинтересованности Москвы и Киева в мире
Трамп надеется, что сможет достичь соглашения по урегулированию на Украине