https://ria.ru/20250214/tramp-1999266728.html

Трамп заявил о заинтересованности Москвы и Киева в мире

Трамп заявил о заинтересованности Москвы и Киева в мире - РИА Новости, 14.02.2025

Трамп заявил о заинтересованности Москвы и Киева в мире

Президент США Дональд Трамп вновь выразил надежду на то, что сумеет достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине с учетом заинтересованности Москвы РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T02:41:00+03:00

2025-02-14T02:41:00+03:00

2025-02-14T02:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь выразил надежду на то, что сумеет достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине с учетом заинтересованности Москвы и Киева в мире."Я считаю, что мы сумеем чего-то достичь. Я считаю, что мы сможем заключить соглашение… Мы работаем с президентом (Владимиром) Зеленским и президентом (Владимиром) Путиным, и у меня сложилось впечатление, что президент Зеленский хочет заключить сделку, и я также чувствую, что президент Путин хочет заключить сделку", - сообщил он журналистам в Белом доме.

https://ria.ru/20250214/tramp-1999260039.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, киев, украина, дональд трамп, сша