https://ria.ru/20250214/tramp-1999265617.html
США увеличат продажи военной техники Индии, заявил Трамп
США увеличат продажи военной техники Индии, заявил Трамп - РИА Новости, 14.02.2025
США увеличат продажи военной техники Индии, заявил Трамп
США начиная с этого года увеличат продажи военной техники в Индию, в том числе Вашингтон нацелен добиться поставок Нью-Дели истребителей F-35, заявил в пятницу... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T02:19:00+03:00
2025-02-14T02:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США начиная с этого года увеличат продажи военной техники в Индию, в том числе Вашингтон нацелен добиться поставок Нью-Дели истребителей F-35, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп."Начиная с этого года мы увеличим объем наших военных продаж в Индию на многие миллиарды долларов, а также проложим путь к окончательному обеспечению Индии малозаметными истребителями F-35", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, индия, f-35, в мире, дональд трамп, нарендра моди, вашингтон (штат)
США, Индия, F-35, В мире, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Вашингтон (штат)
США увеличат продажи военной техники Индии, заявил Трамп
Трамп: США увеличат продажи военной техники Индии, в том числе истребителей F-35