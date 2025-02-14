https://ria.ru/20250214/tramp-1999265617.html

США увеличат продажи военной техники Индии, заявил Трамп

США увеличат продажи военной техники Индии, заявил Трамп - РИА Новости, 14.02.2025

США увеличат продажи военной техники Индии, заявил Трамп

США начиная с этого года увеличат продажи военной техники в Индию, в том числе Вашингтон нацелен добиться поставок Нью-Дели истребителей F-35, заявил в пятницу... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T02:19:00+03:00

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сша

индия

f-35

в мире

дональд трамп

нарендра моди

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США начиная с этого года увеличат продажи военной техники в Индию, в том числе Вашингтон нацелен добиться поставок Нью-Дели истребителей F-35, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп."Начиная с этого года мы увеличим объем наших военных продаж в Индию на многие миллиарды долларов, а также проложим путь к окончательному обеспечению Индии малозаметными истребителями F-35", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

https://ria.ru/20250214/tramp-1999265750.html

сша

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, индия, f-35, в мире, дональд трамп, нарендра моди, вашингтон (штат)