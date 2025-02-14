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США увеличат продажи военной техники Индии, заявил Трамп - РИА Новости, 14.02.2025
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02:19 14.02.2025 (обновлено: 02:31 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/tramp-1999265617.html
США увеличат продажи военной техники Индии, заявил Трамп
США увеличат продажи военной техники Индии, заявил Трамп - РИА Новости, 14.02.2025
США увеличат продажи военной техники Индии, заявил Трамп
США начиная с этого года увеличат продажи военной техники в Индию, в том числе Вашингтон нацелен добиться поставок Нью-Дели истребителей F-35, заявил в пятницу... РИА Новости, 14.02.2025
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сша
индия
f-35
в мире
дональд трамп
нарендра моди
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США начиная с этого года увеличат продажи военной техники в Индию, в том числе Вашингтон нацелен добиться поставок Нью-Дели истребителей F-35, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп."Начиная с этого года мы увеличим объем наших военных продаж в Индию на многие миллиарды долларов, а также проложим путь к окончательному обеспечению Индии малозаметными истребителями F-35", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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сша, индия, f-35, в мире, дональд трамп, нарендра моди, вашингтон (штат)
США, Индия, F-35, В мире, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Вашингтон (штат)
США увеличат продажи военной техники Индии, заявил Трамп

Трамп: США увеличат продажи военной техники Индии, в том числе истребителей F-35

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США начиная с этого года увеличат продажи военной техники в Индию, в том числе Вашингтон нацелен добиться поставок Нью-Дели истребителей F-35, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Начиная с этого года мы увеличим объем наших военных продаж в Индию на многие миллиарды долларов, а также проложим путь к окончательному обеспечению Индии малозаметными истребителями F-35", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
США и Индия создадут один из крупнейших торговых маршрутов, заявил Трамп
02:23
 
СШАИндияF-35В миреДональд ТрампНарендра МодиВашингтон (штат)
 
 
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