https://ria.ru/20250214/tramp-1999265505.html
Трамп рассказал о соглашении с Индией по поставкам нефти и газа
Трамп рассказал о соглашении с Индией по поставкам нефти и газа - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп рассказал о соглашении с Индией по поставкам нефти и газа
Вашингтон и Нью-Дели достигли соглашения, которое позволит США восстановить статус ведущего поставщика нефти и газа в Индию, заявил американский президент... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T02:17:00+03:00
2025-02-14T02:17:00+03:00
2025-02-14T02:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Вашингтон и Нью-Дели достигли соглашения, которое позволит США восстановить статус ведущего поставщика нефти и газа в Индию, заявил американский президент Дональд Трамп."Мы с премьер-министром (Индии) также достигли важного соглашения по энергетике, которое вернет Соединенным Штатам статус ведущего поставщика нефти и газа в Индию", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции с премьером Индии Нарендрой Моди.
https://ria.ru/20250214/nju-deli-1999264345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, вашингтон (штат), нью-дели, в мире, дональд трамп, нарендра моди
Индия, Вашингтон (штат), Нью-Дели, В мире, Дональд Трамп, Нарендра Моди
Трамп рассказал о соглашении с Индией по поставкам нефти и газа
Трамп: США восстановят статус ведущего поставщика энергоносителей в Индию