https://ria.ru/20250214/tramp-1999265505.html

Трамп рассказал о соглашении с Индией по поставкам нефти и газа

Трамп рассказал о соглашении с Индией по поставкам нефти и газа - РИА Новости, 14.02.2025

Трамп рассказал о соглашении с Индией по поставкам нефти и газа

Вашингтон и Нью-Дели достигли соглашения, которое позволит США восстановить статус ведущего поставщика нефти и газа в Индию, заявил американский президент... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T02:17:00+03:00

2025-02-14T02:17:00+03:00

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индия

вашингтон (штат)

нью-дели

в мире

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нарендра моди

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Вашингтон и Нью-Дели достигли соглашения, которое позволит США восстановить статус ведущего поставщика нефти и газа в Индию, заявил американский президент Дональд Трамп."Мы с премьер-министром (Индии) также достигли важного соглашения по энергетике, которое вернет Соединенным Штатам статус ведущего поставщика нефти и газа в Индию", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции с премьером Индии Нарендрой Моди.

https://ria.ru/20250214/nju-deli-1999264345.html

индия

вашингтон (штат)

нью-дели

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, вашингтон (штат), нью-дели, в мире, дональд трамп, нарендра моди