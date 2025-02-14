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Трамп рассказал о соглашении с Индией по поставкам нефти и газа - РИА Новости, 14.02.2025
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02:17 14.02.2025 (обновлено: 02:20 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/tramp-1999265505.html
Трамп рассказал о соглашении с Индией по поставкам нефти и газа
Трамп рассказал о соглашении с Индией по поставкам нефти и газа - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп рассказал о соглашении с Индией по поставкам нефти и газа
Вашингтон и Нью-Дели достигли соглашения, которое позволит США восстановить статус ведущего поставщика нефти и газа в Индию, заявил американский президент... РИА Новости, 14.02.2025
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индия
вашингтон (штат)
нью-дели
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Вашингтон и Нью-Дели достигли соглашения, которое позволит США восстановить статус ведущего поставщика нефти и газа в Индию, заявил американский президент Дональд Трамп."Мы с премьер-министром (Индии) также достигли важного соглашения по энергетике, которое вернет Соединенным Штатам статус ведущего поставщика нефти и газа в Индию", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции с премьером Индии Нарендрой Моди.
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индия
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индия, вашингтон (штат), нью-дели, в мире, дональд трамп, нарендра моди
Индия, Вашингтон (штат), Нью-Дели, В мире, Дональд Трамп, Нарендра Моди
Трамп рассказал о соглашении с Индией по поставкам нефти и газа

Трамп: США восстановят статус ведущего поставщика энергоносителей в Индию

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Вашингтон и Нью-Дели достигли соглашения, которое позволит США восстановить статус ведущего поставщика нефти и газа в Индию, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы с премьер-министром (Индии) также достигли важного соглашения по энергетике, которое вернет Соединенным Штатам статус ведущего поставщика нефти и газа в Индию", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции с премьером Индии Нарендрой Моди.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Нью-Дели будет покупать много энергоносителей из США, заявил Трамп
01:55
 
ИндияВашингтон (штат)Нью-ДелиВ миреДональд ТрампНарендра Моди
 
 
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