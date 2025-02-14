https://ria.ru/20250214/tramp-1999259723.html
Трамп назвал разговор с Путиным отличным
Трамп назвал разговор с Путиным отличным - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп назвал разговор с Путиным отличным
Президент США Дональд Трамп заявил, что прошедший разговор с президентом России Владимиром Путиным был "отличным", одновременно указав на "большой путь" по... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T01:18:00+03:00
2025-02-14T01:18:00+03:00
2025-02-14T01:35:00+03:00
украина
в мире
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996546148_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_28119b1b693a523b4bddfc6c674d8fbe.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прошедший разговор с президентом России Владимиром Путиным был "отличным", одновременно указав на "большой путь" по прекращению конфликта на Украине."Мы вчера провели очень хороший телефонный разговор с президентом Путиным, который длился, возможно, полтора часа. Он был отличным", - сообщил он в Белом доме.Трамп указал, что стороны уже прошли "длинный путь" в сторону завершения украинского конфликта, добавив, что впереди также много работы."Думаю, что нас ждет длинный путь для его (конфликта - ред.) разрешения", - отметил президент США.
https://ria.ru/20250213/tramp-1999250360.html
https://ria.ru/20250213/tramp-1999240437.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996546148_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_5b1866615c5bb471628e64d26d14f5f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп
Украина, В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп назвал разговор с Путиным отличным
Трамп: впереди большой путь по прекращению конфликта на Украине