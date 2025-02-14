https://ria.ru/20250214/tramp-1999259723.html

Трамп назвал разговор с Путиным отличным

Трамп назвал разговор с Путиным отличным - РИА Новости, 14.02.2025

Трамп назвал разговор с Путиным отличным

Президент США Дональд Трамп заявил, что прошедший разговор с президентом России Владимиром Путиным был "отличным", одновременно указав на "большой путь" по... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T01:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прошедший разговор с президентом России Владимиром Путиным был "отличным", одновременно указав на "большой путь" по прекращению конфликта на Украине."Мы вчера провели очень хороший телефонный разговор с президентом Путиным, который длился, возможно, полтора часа. Он был отличным", - сообщил он в Белом доме.Трамп указал, что стороны уже прошли "длинный путь" в сторону завершения украинского конфликта, добавив, что впереди также много работы."Думаю, что нас ждет длинный путь для его (конфликта - ред.) разрешения", - отметил президент США.

https://ria.ru/20250213/tramp-1999250360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп