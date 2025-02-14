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Трамп назвал разговор с Путиным отличным - РИА Новости, 14.02.2025
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01:18 14.02.2025 (обновлено: 01:35 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/tramp-1999259723.html
Трамп назвал разговор с Путиным отличным
Трамп назвал разговор с Путиным отличным - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп назвал разговор с Путиным отличным
Президент США Дональд Трамп заявил, что прошедший разговор с президентом России Владимиром Путиным был "отличным", одновременно указав на "большой путь" по... РИА Новости, 14.02.2025
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украина
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россия
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прошедший разговор с президентом России Владимиром Путиным был "отличным", одновременно указав на "большой путь" по прекращению конфликта на Украине."Мы вчера провели очень хороший телефонный разговор с президентом Путиным, который длился, возможно, полтора часа. Он был отличным", - сообщил он в Белом доме.Трамп указал, что стороны уже прошли "длинный путь" в сторону завершения украинского конфликта, добавив, что впереди также много работы."Думаю, что нас ждет длинный путь для его (конфликта - ред.) разрешения", - отметил президент США.
https://ria.ru/20250213/tramp-1999250360.html
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украина, в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп
Украина, В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп назвал разговор с Путиным отличным

Трамп: впереди большой путь по прекращению конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прошедший разговор с президентом России Владимиром Путиным был "отличным", одновременно указав на "большой путь" по прекращению конфликта на Украине.
"Мы вчера провели очень хороший телефонный разговор с президентом Путиным, который длился, возможно, полтора часа. Он был отличным", - сообщил он в Белом доме.
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Трамп указал, что стороны уже прошли "длинный путь" в сторону завершения украинского конфликта, добавив, что впереди также много работы.
"Думаю, что нас ждет длинный путь для его (конфликта - ред.) разрешения", - отметил президент США.
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