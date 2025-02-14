https://ria.ru/20250214/tramp-1999256393.html

Трамп хочет ослабить партнерство России с Китаем, заявил Пушков

Трамп хочет ослабить партнерство России с Китаем, заявил Пушков - РИА Новости, 14.02.2025

Трамп хочет ослабить партнерство России с Китаем, заявил Пушков

Вернув Россию в состав G8, президент США Дональд Трамп рассчитывает ослабить ее партнерство с Китаем, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T00:36:00+03:00

2025-02-14T00:36:00+03:00

2025-02-14T00:36:00+03:00

в мире

россия

сша

китай

дональд трамп

алексей пушков

g8

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вернув Россию в состав G8, президент США Дональд Трамп рассчитывает ослабить ее партнерство с Китаем, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. "Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в G8, и что было ошибкой ее исключать. В Париже, Лондоне и Берлине наверняка снова схватились за сердце, но Трамп мыслит по-крупному: он считает, что, исключив Россию из "Большой восьмерки", Запад бросил ее в объятия Китая. Это усилило Китай и укрепило российско-китайский тандем, сделав из этих двух великих держав союзников. А это, в свою очередь, противоречит интересам США. Вот что имеет ввиду Трамп, когда говорит, что ошибкой было исключать Россию. Вернув ее в состав G8, он рассчитывает ослабить ее партнерство с Китаем", - написал Пушков. По мнению Пушкова, Трамп хочет вернуть политику США к доктрине экс-госсекретаря США Генри Киссенджера о том, что Вашингтон не может враждовать одновременно и с Москвой, и с Пекином. Политик добавил, что для этого необходимо прекратить враждовать с Россией. Пушков отметил, что на фоне этой "большой игры" в "Большом треугольнике" - СШA, Россия и Китай - Украина для Трампа не более, чем помеха, лишняя головная боль, мешающая заняться более важными делами. По словам сенатора, эту "головную боль", мешающую "большой игре в большую политику" необходимо устранить.

https://ria.ru/20250213/tramp-1999250583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, алексей пушков, g8