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Трамп хочет ослабить партнерство России с Китаем, заявил Пушков - РИА Новости, 14.02.2025
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00:36 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/tramp-1999256393.html
Трамп хочет ослабить партнерство России с Китаем, заявил Пушков
Трамп хочет ослабить партнерство России с Китаем, заявил Пушков - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп хочет ослабить партнерство России с Китаем, заявил Пушков
Вернув Россию в состав G8, президент США Дональд Трамп рассчитывает ослабить ее партнерство с Китаем, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T00:36:00+03:00
2025-02-14T00:36:00+03:00
в мире
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китай
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алексей пушков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вернув Россию в состав G8, президент США Дональд Трамп рассчитывает ослабить ее партнерство с Китаем, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. "Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в G8, и что было ошибкой ее исключать. В Париже, Лондоне и Берлине наверняка снова схватились за сердце, но Трамп мыслит по-крупному: он считает, что, исключив Россию из "Большой восьмерки", Запад бросил ее в объятия Китая. Это усилило Китай и укрепило российско-китайский тандем, сделав из этих двух великих держав союзников. А это, в свою очередь, противоречит интересам США. Вот что имеет ввиду Трамп, когда говорит, что ошибкой было исключать Россию. Вернув ее в состав G8, он рассчитывает ослабить ее партнерство с Китаем", - написал Пушков. По мнению Пушкова, Трамп хочет вернуть политику США к доктрине экс-госсекретаря США Генри Киссенджера о том, что Вашингтон не может враждовать одновременно и с Москвой, и с Пекином. Политик добавил, что для этого необходимо прекратить враждовать с Россией. Пушков отметил, что на фоне этой "большой игры" в "Большом треугольнике" - СШA, Россия и Китай - Украина для Трампа не более, чем помеха, лишняя головная боль, мешающая заняться более важными делами. По словам сенатора, эту "головную боль", мешающую "большой игре в большую политику" необходимо устранить.
https://ria.ru/20250213/tramp-1999250583.html
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в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, алексей пушков, g8
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Алексей Пушков, G8
Трамп хочет ослабить партнерство России с Китаем, заявил Пушков

Пушков: вернув Россию в состав G8, Трамп хочет ослабить ее партнерство с Китаем

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вернув Россию в состав G8, президент США Дональд Трамп рассчитывает ослабить ее партнерство с Китаем, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
"Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в G8, и что было ошибкой ее исключать. В Париже, Лондоне и Берлине наверняка снова схватились за сердце, но Трамп мыслит по-крупному: он считает, что, исключив Россию из "Большой восьмерки", Запад бросил ее в объятия Китая. Это усилило Китай и укрепило российско-китайский тандем, сделав из этих двух великих держав союзников. А это, в свою очередь, противоречит интересам США. Вот что имеет ввиду Трамп, когда говорит, что ошибкой было исключать Россию. Вернув ее в состав G8, он рассчитывает ослабить ее партнерство с Китаем", - написал Пушков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС
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По мнению Пушкова, Трамп хочет вернуть политику США к доктрине экс-госсекретаря США Генри Киссенджера о том, что Вашингтон не может враждовать одновременно и с Москвой, и с Пекином. Политик добавил, что для этого необходимо прекратить враждовать с Россией.
Пушков отметил, что на фоне этой "большой игры" в "Большом треугольнике" - СШA, Россия и Китай - Украина для Трампа не более, чем помеха, лишняя головная боль, мешающая заняться более важными делами. По словам сенатора, эту "головную боль", мешающую "большой игре в большую политику" необходимо устранить.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой Обамы
Вчера, 23:12
 
В миреРоссияСШАКитайДональд ТрампАлексей ПушковG8
 
 
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