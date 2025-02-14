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В Москве женщину обвинили в торговле людьми - РИА Новости, 14.02.2025
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16:44 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/torgovlya-1999438504.html
В Москве женщину обвинили в торговле людьми
В Москве женщину обвинили в торговле людьми - РИА Новости, 14.02.2025
В Москве женщину обвинили в торговле людьми
Уголовное дело о торговле людьми заведено против женщины, продавшей новорожденную дочь за 200 тысяч рублей, на допросе она полностью признала вину, сообщается в РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:44:00+03:00
2025-02-14T16:44:00+03:00
происшествия
ирина волк
ольга ярославская
москва
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело о торговле людьми заведено против женщины, продавшей новорожденную дочь за 200 тысяч рублей, на допросе она полностью признала вину, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее столичная прокуратура сообщила, что женщина в квартире дома на 3-й Парковой улице продала дочь, которая появилась на свет 1 февраля, за тысячу долларов. Как позднее уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, у 20-летней уроженки страны ближнего зарубежья был 54-летний сообщник, его задержали. Она также подчеркнула, что подготовка к сделке проводилась под контролем полицейских, которым заранее стало известно о готовящемся преступлении. "Возбуждено уголовное дело в отношении девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми)... Фигурантке предъявлено обвинение. В ходе допроса она признала вину в полном объеме. Следствие намерено ходатайствовать перед Перовским районным судом Москвы об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По версии следствия, девушка в квартире на востоке Москвы продала свою дочь 2025 года рождения. Отмечается, что от покупателей, женщины и мужчины, действующих в рамках оперативного эксперимента, обвиняемая получила более 200 тысяч рублей, после составления расписок и передачи ребенка мать задержали. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщала РИА Новости, что состояние новорожденной в норме, девочка находится в больнице.
https://ria.ru/20250208/sledstvie-1998101264.html
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происшествия, ирина волк, ольга ярославская, москва
Происшествия, Ирина Волк, Ольга Ярославская, Москва
В Москве женщину обвинили в торговле людьми

СК завел дело против женщины, продававшей новорожденную дочь за 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело о торговле людьми заведено против женщины, продавшей новорожденную дочь за 200 тысяч рублей, на допросе она полностью признала вину, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что женщина в квартире дома на 3-й Парковой улице продала дочь, которая появилась на свет 1 февраля, за тысячу долларов. Как позднее уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, у 20-летней уроженки страны ближнего зарубежья был 54-летний сообщник, его задержали. Она также подчеркнула, что подготовка к сделке проводилась под контролем полицейских, которым заранее стало известно о готовящемся преступлении.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми)... Фигурантке предъявлено обвинение. В ходе допроса она признала вину в полном объеме. Следствие намерено ходатайствовать перед Перовским районным судом Москвы об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, девушка в квартире на востоке Москвы продала свою дочь 2025 года рождения. Отмечается, что от покупателей, женщины и мужчины, действующих в рамках оперативного эксперимента, обвиняемая получила более 200 тысяч рублей, после составления расписок и передачи ребенка мать задержали.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщала РИА Новости, что состояние новорожденной в норме, девочка находится в больнице.
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