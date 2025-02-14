В App Store и в Google Play восстановили приложение TikTok
В США в App Store и Google Play восстановили приложение TikTok после блокировки
© Depositphotos.com / tashatuvangoТелефон с приложением TikTok
© Depositphotos.com / tashatuvango
Телефон с приложением TikTok. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Интернет-магазины Apple App Store и Google Play восстановили приложение TikTok для пользователей в США после блокировки, передает корреспондент РИА Новости.
Apple и Google убрали приложение из своих магазинов после того, как 19 января в США вступил в силу запрет на TikTok. Обе компании оставили TikTok недоступным для скачивания даже после того, как президент Дональд Трамп подписал указ, в котором обещал, что его администрация не будет применять закон в течение 75 дней.
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Как передает агентство Блумберг, TikTok был восстановлен после письма с гарантиями от генерального прокурора США Пэм Бонди. По мнению агентства, до сих пор нет никаких гарантий, что приложение выживет в США в долгосрочной перспективе.
В апреле 2024 года действующий тогда президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok - неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
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