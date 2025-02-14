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В App Store и в Google Play восстановили приложение TikTok - РИА Новости, 14.02.2025
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05:21 14.02.2025 (обновлено: 05:28 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/tiktok-1999274264.html
В App Store и в Google Play восстановили приложение TikTok
В App Store и в Google Play восстановили приложение TikTok - РИА Новости, 14.02.2025
В App Store и в Google Play восстановили приложение TikTok
Интернет-магазины Apple App Store и Google Play восстановили приложение TikTok для пользователей в США после блокировки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T05:21:00+03:00
2025-02-14T05:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Интернет-магазины Apple App Store и Google Play восстановили приложение TikTok для пользователей в США после блокировки, передает корреспондент РИА Новости.Apple и Google убрали приложение из своих магазинов после того, как 19 января в США вступил в силу запрет на TikTok. Обе компании оставили TikTok недоступным для скачивания даже после того, как президент Дональд Трамп подписал указ, в котором обещал, что его администрация не будет применять закон в течение 75 дней.Как передает агентство Блумберг, TikTok был восстановлен после письма с гарантиями от генерального прокурора США Пэм Бонди. По мнению агентства, до сих пор нет никаких гарантий, что приложение выживет в США в долгосрочной перспективе.В апреле 2024 года действующий тогда президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok - неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20250208/mask-1998198560.html
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4.7
96
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технологии, сша, google, в мире, tiktok, дональд трамп, джо байден
Технологии, США, Google, В мире, TikTok, Дональд Трамп, Джо Байден
В App Store и в Google Play восстановили приложение TikTok

В США в App Store и Google Play восстановили приложение TikTok после блокировки

© Depositphotos.com / tashatuvangoТелефон с приложением TikTok
Телефон с приложением TikTok - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Depositphotos.com / tashatuvango
Телефон с приложением TikTok. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Интернет-магазины Apple App Store и Google Play восстановили приложение TikTok для пользователей в США после блокировки, передает корреспондент РИА Новости.
Apple и Google убрали приложение из своих магазинов после того, как 19 января в США вступил в силу запрет на TikTok. Обе компании оставили TikTok недоступным для скачивания даже после того, как президент Дональд Трамп подписал указ, в котором обещал, что его администрация не будет применять закон в течение 75 дней.
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Как передает агентство Блумберг, TikTok был восстановлен после письма с гарантиями от генерального прокурора США Пэм Бонди. По мнению агентства, до сих пор нет никаких гарантий, что приложение выживет в США в долгосрочной перспективе.
В апреле 2024 года действующий тогда президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok - неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
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ТехнологииСШАGoogleВ миреTikTokДональд ТрампДжо Байден
 
 
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