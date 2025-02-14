https://ria.ru/20250214/tarify-1999380124.html

В Госдуме подготовят поправки о госрегулировании тарифов на мобильную связь

В Госдуме подготовят поправки о госрегулировании тарифов на мобильную связь - РИА Новости, 14.02.2025

В Госдуме подготовят поправки о госрегулировании тарифов на мобильную связь

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" готовят поправки о государственном регулировании тарифов на мобильной связь, заявил лидер эсеров... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:59:00+03:00

2025-02-14T13:59:00+03:00

2025-02-14T13:59:00+03:00

сергей миронов

госдума рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мтс

общество

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" готовят поправки о государственном регулировании тарифов на мобильной связь, заявил лидер эсеров Сергей Миронов. "СРЗП подготовит поправки о госрегулировании тарифов на мобильную связь... Убежден, что нужно вводить госконтроль над тарифами мобильной связи и интернета с обязательным уведомлением об их изменении и подробным экономическим обоснованием. Наша фракция подготовит поправки для защиты граждан от недобросовестной ценовой политики операторов", - сообщил он в своем Telegram-канале. По словам Миронова, только по официальным данным Росстата, тарифы на телекоммуникационные услуги за прошлый год выросли на 14%. При этом, как отмечает парламентарий, рынок услуг, без которых немыслима жизнь современного человека, монополизирован четырьмя компаниями и регулируется только в теории. "Вот, например, "МегаФон" повышает тарифы на 20%. ФАС, конечно, проведет проверку. Но оператор наверняка понимает, что волноваться нечего. Прошлой весной тарифы задирал МТС, спустя полгода ФАС обязала оператора их снизить и уплатить штраф за экономически необоснованное повышение в 3 миллиарда рублей. Не уплачено ни копейки, МТС оспаривает решение и зарабатывает прибыль, которая с лихвой перекроет любые издержки. И не забывает повышать цены, наряду с другими членами "большой четверки", - добавил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250213/megafon-1999062674.html

https://ria.ru/20250124/fas-1995292500.html

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сергей миронов, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс, общество