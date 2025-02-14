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Приставы прекратили взыскание долгов у более чем пяти тысяч бойцов СВО - РИА Новости, 14.02.2025
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13:49 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/svo-1999376108.html
Приставы прекратили взыскание долгов у более чем пяти тысяч бойцов СВО
Приставы прекратили взыскание долгов у более чем пяти тысяч бойцов СВО - РИА Новости, 14.02.2025
Приставы прекратили взыскание долгов у более чем пяти тысяч бойцов СВО
Судебные приставы более чем за 2 месяца прекратили взыскание кредитных долгов у более чем 5,1 тысячи бойцов СВО на сумму свыше 3 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:49:00+03:00
2025-02-14T13:49:00+03:00
россия
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Судебные приставы более чем за 2 месяца прекратили взыскание кредитных долгов у более чем 5,1 тысячи бойцов СВО на сумму свыше 3 миллиарда рублей, сообщил журналистам директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ) Дмитрий Аристов. "С момента вступления в силу изменений в отношении должников-военнослужащих (с 1 декабря 2024 года) органами принудительного исполнения Российской Федерации прекращены исполнительные производства о взыскании кредитных платежей в отношении 5168 должников на сумму свыше 3 миллиарда рублей", - сказал он. Аристов добавил, что приставы также прекратили взыскание кредитных долгов 624 супругов военных на 164 миллиона рублей. Новый закон прекращает обязательства по кредитным договорам мобилизованных бойцов, призывников (кроме курсантов военных училищ и вузов) и других граждан, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах РФ с 1 декабря 2024 года минимум на год, а также их женам. Списаны могут быть кредиты, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство. При этом сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250214/kredit-1999352436.html
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россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Россия, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Приставы прекратили взыскание долгов у более чем пяти тысяч бойцов СВО

ФССП: приставы прекратили взыскание долгов у более чем пяти тысяч бойцов СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Судебные приставы более чем за 2 месяца прекратили взыскание кредитных долгов у более чем 5,1 тысячи бойцов СВО на сумму свыше 3 миллиарда рублей, сообщил журналистам директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ) Дмитрий Аристов.
"С момента вступления в силу изменений в отношении должников-военнослужащих (с 1 декабря 2024 года) органами принудительного исполнения Российской Федерации прекращены исполнительные производства о взыскании кредитных платежей в отношении 5168 должников на сумму свыше 3 миллиарда рублей", - сказал он.
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Аристов добавил, что приставы также прекратили взыскание кредитных долгов 624 супругов военных на 164 миллиона рублей.
Новый закон прекращает обязательства по кредитным договорам мобилизованных бойцов, призывников (кроме курсантов военных училищ и вузов) и других граждан, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах РФ с 1 декабря 2024 года минимум на год, а также их женам.
Списаны могут быть кредиты, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство. При этом сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 миллионов рублей.
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