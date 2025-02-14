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Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 14.02.2025
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13:58 14.02.2025 (обновлено: 15:30 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/svo-1999375690.html
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 14.02.2025
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска взяли под контроль села Зеленое Поле и Дачное в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:58:00+03:00
2025-02-14T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Зеленое Поле и Дачное в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.О взятии Дзержинска Минобороны отчиталось 7 февраля, Ясенового — 11 февраля, Водяного Второго — 13 февраля.При этом группировка "Центр" нанесла поражение шести механизированным, двум егерским, аэромобильной, мотопехотной бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, двум бригадам Нацгвардии и штурмовой бригаде "Лють" Национальной полиции Украины. Потери противника за неделю составили:Южная группировка, в свою очередь, улучшила тактическое положение и освободила село Дачное. До этого 9 февраля Минобороны сообщало об освобождении Орехово-Василевки.За неделю группировка нанесла поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Украинская армия потеряла в этих боях:Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Зеленое Поле и Дачное в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Зеленое Поле в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Зеленое поле в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Зеленое Поле в ДНР

Зеленое Поле — село к юго-западу от Дзержинска, неподалеку от освобожденных ранее Барановки и Водяного Второго. Взятие его под контроль позволяет продолжить движение во фланг группировки ВСУ, укрепившейся на позициях после отхода из Дзержинска.

О взятии Дзержинска Минобороны отчиталось 7 февраля, Ясенового — 11 февраля, Водяного Второго — 13 февраля.
При этом группировка "Центр" нанесла поражение шести механизированным, двум егерским, аэромобильной, мотопехотной бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, двум бригадам Нацгвардии и штурмовой бригаде "Лють" Национальной полиции Украины.
Потери противника за неделю составили:
  • более 3730 солдат убитыми и ранеными;
  • три танка, в том числе немецкий Leopard;
  • 26 боевых бронемашин;
  • 36 автомобилей;
  • 26 орудий полевой артиллерии, из них семь западного производства.
Южная группировка, в свою очередь, улучшила тактическое положение и освободила село Дачное.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили село Дачное в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили село Дачное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Дачное в ДНР

Дачное — поселок-спутник Курахово, расположен к западу от города. Следующая после Курахово цель для действующей на этом направлении группировки. Оттуда открывается путь до Константинополя, взятие которого, по сути, означает полный контроль над юго-западной частью ДНР.

До этого 9 февраля Минобороны сообщало об освобождении Орехово-Василевки.
За неделю группировка нанесла поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
Украинская армия потеряла в этих боях:
  • примерно 1325 военнослужащих;
  • десять боевых бронемашин;
  • 18 автомобилей;
  • 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства.
Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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