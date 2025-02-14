https://ria.ru/20250214/svo-1999375690.html
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 14.02.2025
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска взяли под контроль села Зеленое Поле и Дачное в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:58:00+03:00
2025-02-14T13:58:00+03:00
2025-02-14T15:30:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Зеленое Поле и Дачное в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.О взятии Дзержинска Минобороны отчиталось 7 февраля, Ясенового — 11 февраля, Водяного Второго — 13 февраля.При этом группировка "Центр" нанесла поражение шести механизированным, двум егерским, аэромобильной, мотопехотной бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, двум бригадам Нацгвардии и штурмовой бригаде "Лють" Национальной полиции Украины. Потери противника за неделю составили:Южная группировка, в свою очередь, улучшила тактическое положение и освободила село Дачное. До этого 9 февраля Минобороны сообщало об освобождении Орехово-Василевки.За неделю группировка нанесла поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Украинская армия потеряла в этих боях:Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости
. Российские войска взяли под контроль села Зеленое Поле и Дачное в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны
.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.
Зеленое Поле — село к юго-западу от Дзержинска, неподалеку от освобожденных ранее Барановки и Водяного Второго. Взятие его под контроль позволяет продолжить движение во фланг группировки ВСУ, укрепившейся на позициях после отхода из Дзержинска.
О взятии Дзержинска Минобороны отчиталось 7 февраля, Ясенового — 11 февраля, Водяного Второго — 13 февраля.
При этом группировка "Центр" нанесла поражение шести механизированным, двум егерским, аэромобильной, мотопехотной бригадам ВСУ
, бригаде морской пехоты, двум бригадам Нацгвардии и штурмовой бригаде "Лють" Национальной полиции Украины
.
Потери противника за неделю составили:
- более 3730 солдат убитыми и ранеными;
- три танка, в том числе немецкий Leopard;
- 26 боевых бронемашин;
- 36 автомобилей;
- 26 орудий полевой артиллерии, из них семь западного производства.
Южная группировка, в свою очередь, улучшила тактическое положение и освободила село Дачное.
Дачное — поселок-спутник Курахово, расположен к западу от города. Следующая после Курахово цель для действующей на этом направлении группировки. Оттуда открывается путь до Константинополя, взятие которого, по сути, означает полный контроль над юго-западной частью ДНР.
До этого 9 февраля Минобороны сообщало об освобождении Орехово-Василевки.
За неделю группировка нанесла поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
Украинская армия потеряла в этих боях:
- примерно 1325 военнослужащих;
- десять боевых бронемашин;
- 18 автомобилей;
- 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства.
Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.