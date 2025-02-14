https://ria.ru/20250214/svo-1999375690.html

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 14.02.2025

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска взяли под контроль села Зеленое Поле и Дачное в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:58:00+03:00

2025-02-14T13:58:00+03:00

2025-02-14T15:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Зеленое Поле и Дачное в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.О взятии Дзержинска Минобороны отчиталось 7 февраля, Ясенового — 11 февраля, Водяного Второго — 13 февраля.При этом группировка "Центр" нанесла поражение шести механизированным, двум егерским, аэромобильной, мотопехотной бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, двум бригадам Нацгвардии и штурмовой бригаде "Лють" Национальной полиции Украины. Потери противника за неделю составили:Южная группировка, в свою очередь, улучшила тактическое положение и освободила село Дачное. До этого 9 февраля Минобороны сообщало об освобождении Орехово-Василевки.За неделю группировка нанесла поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Украинская армия потеряла в этих боях:Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)