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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 14.02.2025
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13:28 14.02.2025 (обновлено: 13:34 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/svo-1999367384.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 14.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли за неделю до 1325 военнослужащих, 10 бронемашин, три полевых склада в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:28:00+03:00
2025-02-14T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 1325 военнослужащих, 10 бронемашин, три полевых склада в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск за неделю нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены три полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны: ВСУ потеряли до 1325 военных в зоне действий "Юга" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 1325 военнослужащих, 10 бронемашин, три полевых склада в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск за неделю нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены три полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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