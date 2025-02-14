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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 14.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли за неделю до 1325 военнослужащих, 10 бронемашин, три полевых склада в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:28:00+03:00
2025-02-14T13:28:00+03:00
2025-02-14T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 1325 военнослужащих, 10 бронемашин, три полевых склада в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск за неделю нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены три полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны: ВСУ потеряли до 1325 военных в зоне действий "Юга" за неделю