https://ria.ru/20250214/svo-1999367384.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 14.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

ВСУ потеряли за неделю до 1325 военнослужащих, 10 бронемашин, три полевых склада в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:28:00+03:00

2025-02-14T13:28:00+03:00

2025-02-14T13:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998545873_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ead7c7dda9749287200c5d6b59bd3635.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 1325 военнослужащих, 10 бронемашин, три полевых склада в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск за неделю нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены три полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность