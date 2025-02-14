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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 14.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за неделю потеряли свыше 2590 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:26:00+03:00
2025-02-14T13:26:00+03:00
2025-02-14T13:33:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 2590 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2590 военнослужащих, 18 танков, 110 боевых бронированных машин. Уничтожены 147 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии и четыре склада с боеприпасами", - отмечает МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 2590 военных в зоне действий "Севера" за неделю