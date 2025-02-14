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Бойцы "Юга" освободили Дачное в ДНР
Бойцы "Юга" освободили Дачное в ДНР - РИА Новости, 14.02.2025
Бойцы "Юга" освободили Дачное в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дачное в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:24:00+03:00
2025-02-14T13:24:00+03:00
2025-02-14T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дачное в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Орехово-Василевка и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
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министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донбасс, Безопасность
Бойцы "Юга" освободили Дачное в ДНР
Минобороны: бойцы "Юга" освободили Дачное в ДНР