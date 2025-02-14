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Бойцы "Юга" освободили Дачное в ДНР - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 14.02.2025 (обновлено: 13:32 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/svo-1999365247.html
Бойцы "Юга" освободили Дачное в ДНР
Бойцы "Юга" освободили Дачное в ДНР - РИА Новости, 14.02.2025
Бойцы "Юга" освободили Дачное в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дачное в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:24:00+03:00
2025-02-14T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дачное в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Орехово-Василевка и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
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министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донбасс, Безопасность
Бойцы "Юга" освободили Дачное в ДНР

Минобороны: бойцы "Юга" освободили Дачное в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дачное в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Орехово-Василевка и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДонбассБезопасность
 
 
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