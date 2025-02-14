https://ria.ru/20250214/sudno-1999504997.html

Флот Сальвадора перехватил судно с 1,7 тоннами кокаина

Флот Сальвадора перехватил судно с 1,7 тоннами кокаина - РИА Новости, 14.02.2025

Флот Сальвадора перехватил судно с 1,7 тоннами кокаина

Национальный флот Сальвадора перехватил в море у берегов страны судно, перевозившее почти 2 тонны кокаина стоимостью почти 45 миллионов долларов, сообщил лидер... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T23:35:00+03:00

2025-02-14T23:35:00+03:00

2025-02-14T23:35:00+03:00

в мире

сальвадор

найиб букеле

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Национальный флот Сальвадора перехватил в море у берегов страны судно, перевозившее почти 2 тонны кокаина стоимостью почти 45 миллионов долларов, сообщил лидер страны Найиб Букеле в соцсети X. "Наш национальный флот продолжает наносить серьезные удары по наркотрафику. На этот раз мы перехватили судно в 515 морских милях (954 километрах) к юго-западу от Боканы-эль-Кордонсильо, ... изъяв 1,7 тонны кокаина на сумму 44,8 миллиона долларов", - написал президент. По его словам, в ходе операции были также задержаны три эквадорца на борту судна.

https://ria.ru/20250211/parusnik-1998627116.html

сальвадор

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в мире, сальвадор, найиб букеле