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Флот Сальвадора перехватил судно с 1,7 тоннами кокаина - РИА Новости, 14.02.2025
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23:35 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/sudno-1999504997.html
Флот Сальвадора перехватил судно с 1,7 тоннами кокаина
Флот Сальвадора перехватил судно с 1,7 тоннами кокаина - РИА Новости, 14.02.2025
Флот Сальвадора перехватил судно с 1,7 тоннами кокаина
Национальный флот Сальвадора перехватил в море у берегов страны судно, перевозившее почти 2 тонны кокаина стоимостью почти 45 миллионов долларов, сообщил лидер... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T23:35:00+03:00
2025-02-14T23:35:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Национальный флот Сальвадора перехватил в море у берегов страны судно, перевозившее почти 2 тонны кокаина стоимостью почти 45 миллионов долларов, сообщил лидер страны Найиб Букеле в соцсети X. "Наш национальный флот продолжает наносить серьезные удары по наркотрафику. На этот раз мы перехватили судно в 515 морских милях (954 километрах) к юго-западу от Боканы-эль-Кордонсильо, ... изъяв 1,7 тонны кокаина на сумму 44,8 миллиона долларов", - написал президент. По его словам, в ходе операции были также задержаны три эквадорца на борту судна.
https://ria.ru/20250211/parusnik-1998627116.html
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в мире, сальвадор, найиб букеле
В мире, Сальвадор, Найиб Букеле
Флот Сальвадора перехватил судно с 1,7 тоннами кокаина

Президент Сальвадора Букеле заявил о перехвате флотом судна с 1,7 тонны кокаина

© AP Photo / Victor Ruiz CaballeroВид на набережную Сальвадора
Вид на набережную Сальвадора - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Victor Ruiz Caballero
Вид на набережную Сальвадора. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Национальный флот Сальвадора перехватил в море у берегов страны судно, перевозившее почти 2 тонны кокаина стоимостью почти 45 миллионов долларов, сообщил лидер страны Найиб Букеле в соцсети X.
"Наш национальный флот продолжает наносить серьезные удары по наркотрафику. На этот раз мы перехватили судно в 515 морских милях (954 километрах) к юго-западу от Боканы-эль-Кордонсильо, ... изъяв 1,7 тонны кокаина на сумму 44,8 миллиона долларов", - написал президент.
По его словам, в ходе операции были также задержаны три эквадорца на борту судна.
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