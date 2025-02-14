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Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставках полушпал метрополитену - РИА Новости, 14.02.2025
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04:21 14.02.2025 (обновлено: 05:03 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/sud-1999272506.html
Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставках полушпал метрополитену
Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставках полушпал метрополитену - РИА Новости, 14.02.2025
Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставках полушпал метрополитену
Столичный суд арестовал имущество фигурантов уголовного дела о поставке метрополитену Москвы некачественных полушпал, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T04:21:00+03:00
2025-02-14T05:03:00+03:00
происшествия
москва
мосинжпроект
московский метрополитен
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Столичный суд арестовал имущество фигурантов уголовного дела о поставке метрополитену Москвы некачественных полушпал, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования. "Имущество было арестовано", - сказал собеседник агентства, не уточнив, идет ли речь обо всех фигурантах или конкретных лицах. По данному уголовному делу заключены под стражу первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и инженер Яна Талипова. Согласно картотеке Басманного суда Москвы, Дощатову вменяют получение взятки, Волынскому - дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере, Васильеву и Талиповой вменили крупное мошенничество. Как пояснил источник, следователи установили, что "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена общей суммой более трех миллиардов рублей. Фигуранты уголовного дела и иные неустановленные лица, контролирующие деятельность АО "ВО "Технопромимпорт" вступили между собой в преступный сговор, который сводился к замене оригинальной продукции производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную. После этого они через подконтрольное иностранное юридическое лицо ЮАБ "Мапид ЛТ", организовали на территории Республики Беларусь изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и поставляли продукцию под видом оригинальной в АО "Мосинжпроект", получив за неё оплату более двух миллиардов рублей. Кроме того, собеседник агентства добавил, что в материалах дела содержатся сведения о том, что Дощатов, являясь первым заместителем начальника ГУП "Московский метрополитен", в 2023 году получил от Волынского взятку в виде автомобиля марки Toyota RAW-4 за вынесение положительного решения в отношении качества и количества материалов, поставленных АО "ВО "Технопромимпорт" для строительства объектов метрополитена, что обеспечило получение данным подрядчиком по договору поставки полушпал гарантийного удержания в сумме 120 миллионов рублей от АО "Мосинжпроект".
https://ria.ru/20240913/arest-1972413227.html
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происшествия, москва, мосинжпроект, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Мосинжпроект, Московский метрополитен
Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставках полушпал метрополитену

Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставках полушпал московскому метро

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Столичный суд арестовал имущество фигурантов уголовного дела о поставке метрополитену Москвы некачественных полушпал, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
"Имущество было арестовано", - сказал собеседник агентства, не уточнив, идет ли речь обо всех фигурантах или конкретных лицах.
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По данному уголовному делу заключены под стражу первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и инженер Яна Талипова.
Согласно картотеке Басманного суда Москвы, Дощатову вменяют получение взятки, Волынскому - дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере, Васильеву и Талиповой вменили крупное мошенничество.
Как пояснил источник, следователи установили, что "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена общей суммой более трех миллиардов рублей. Фигуранты уголовного дела и иные неустановленные лица, контролирующие деятельность АО "ВО "Технопромимпорт" вступили между собой в преступный сговор, который сводился к замене оригинальной продукции производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную. После этого они через подконтрольное иностранное юридическое лицо ЮАБ "Мапид ЛТ", организовали на территории Республики Беларусь изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и поставляли продукцию под видом оригинальной в АО "Мосинжпроект", получив за неё оплату более двух миллиардов рублей.
Кроме того, собеседник агентства добавил, что в материалах дела содержатся сведения о том, что Дощатов, являясь первым заместителем начальника ГУП "Московский метрополитен", в 2023 году получил от Волынского взятку в виде автомобиля марки Toyota RAW-4 за вынесение положительного решения в отношении качества и количества материалов, поставленных АО "ВО "Технопромимпорт" для строительства объектов метрополитена, что обеспечило получение данным подрядчиком по договору поставки полушпал гарантийного удержания в сумме 120 миллионов рублей от АО "Мосинжпроект".
Блогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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