https://ria.ru/20250214/sud-1999270817.html

Следователи завершили сбор доказательств по делу экс-главы Нового Уренгоя

Следователи завершили сбор доказательств по делу экс-главы Нового Уренгоя - РИА Новости, 14.02.2025

Следователи завершили сбор доказательств по делу экс-главы Нового Уренгоя

Сбор доказательств по уголовному делу о крупной взятке в отношении бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова и трех других фигурантов окончен, указано в... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T03:46:00+03:00

2025-02-14T03:46:00+03:00

2025-02-14T03:47:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сбор доказательств по уголовному делу о крупной взятке в отношении бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова и трех других фигурантов окончен, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В апелляционной жалобе защитник-адвокат… в интересах Эдуарда Полянского считает постановление суда незаконным и необоснованным… Обращает внимание на то, что сбор доказательств по уголовному делу окончен", - сказано в документах. Ранее суд продлил срок предварительного следствия до 1 марта. До этой же даты продлен срок содержания под стражей фигурантам. Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона. В июне 2024 года Воронов объявил о своей отставке, отметив, что его "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу. По версии следствия, Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона. Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектстройсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки. Согласно судебным документам, Полянский признал вину.

https://ria.ru/20250213/primore-1998991295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, новый уренгой