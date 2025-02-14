https://ria.ru/20250214/ssha-1999420539.html

Хегсет отшутился на вопрос о присутствии американских военных в Польше

Хегсет отшутился на вопрос о присутствии американских военных в Польше - РИА Новости, 14.02.2025

Хегсет отшутился на вопрос о присутствии американских военных в Польше

Глава Пентагона Пит Хегсет отшутился в ответ на вопрос о постоянном присутствии американских военных в Польше, заявив, что после теплого приема его делегации в... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:53:00+03:00

2025-02-14T15:53:00+03:00

2025-02-14T15:53:00+03:00

в мире

польша

сша

европа

пит хегсет

дональд трамп

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987413278_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_f7572f2ab96cc4b0cbcda02f0efea138.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет отшутился в ответ на вопрос о постоянном присутствии американских военных в Польше, заявив, что после теплого приема его делегации в стране направил бы туда дополнительные силы, но это лишь его ощущения, а не официальная политика. "Учитывая то, как нас здесь принимают, это, если уж на то пошло, заставляет меня думать, что я как министр обороны хочу пригласить больше военных в Польшу. Это не политическое заявление, это я просто так чувствую. Прием теплый", - заявил с улыбкой Хегсет на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, откажутся ли США от постоянного военного присутствия в Польше. Хегсет подчеркнул, что не будет принимать решений по американским силам в Европе, но доложит и даст президенту США Дональду Трампу совет по этому вопросу по итогам визита. Глава Пентагона добавил, что считает присутствие сил США на континенте важным в настоящий момент, но не может сказать, что будет через пять или десять лет. При этом он вновь напомнил, что европейским странам нужно наращивать собственные траты на оборону. Ранее Хегсет заявлял, что американские власти в целом ведут переоценку развертывания своих сил по всему миру.

https://ria.ru/20250213/belgija-1999055710.html

https://ria.ru/20250214/polsha-1999392562.html

польша

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, сша, европа, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша