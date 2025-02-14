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Хегсет отшутился на вопрос о присутствии американских военных в Польше
Хегсет отшутился на вопрос о присутствии американских военных в Польше - РИА Новости, 14.02.2025
Хегсет отшутился на вопрос о присутствии американских военных в Польше
Глава Пентагона Пит Хегсет отшутился в ответ на вопрос о постоянном присутствии американских военных в Польше, заявив, что после теплого приема его делегации в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:53:00+03:00
2025-02-14T15:53:00+03:00
2025-02-14T15:53:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет отшутился в ответ на вопрос о постоянном присутствии американских военных в Польше, заявив, что после теплого приема его делегации в стране направил бы туда дополнительные силы, но это лишь его ощущения, а не официальная политика. "Учитывая то, как нас здесь принимают, это, если уж на то пошло, заставляет меня думать, что я как министр обороны хочу пригласить больше военных в Польшу. Это не политическое заявление, это я просто так чувствую. Прием теплый", - заявил с улыбкой Хегсет на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, откажутся ли США от постоянного военного присутствия в Польше. Хегсет подчеркнул, что не будет принимать решений по американским силам в Европе, но доложит и даст президенту США Дональду Трампу совет по этому вопросу по итогам визита. Глава Пентагона добавил, что считает присутствие сил США на континенте важным в настоящий момент, но не может сказать, что будет через пять или десять лет. При этом он вновь напомнил, что европейским странам нужно наращивать собственные траты на оборону. Ранее Хегсет заявлял, что американские власти в целом ведут переоценку развертывания своих сил по всему миру.
https://ria.ru/20250213/belgija-1999055710.html
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в мире, польша, сша, европа, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Польша, США, Европа, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Хегсет отшутился на вопрос о присутствии американских военных в Польше
Хегсет отшутился на вопрос о постоянном присутствии военных из США в Польше