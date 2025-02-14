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В США пока не исключили вступления Украины в НАТО

В США пока не исключили вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 14.02.2025

В США пока не исключили вступления Украины в НАТО

Заместитель спецпосланника президента США по Украине Джон Коул заявил, что Вашингтон пока не исключил потенциального членства Киева в НАТО, передает агентство... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:38:00+03:00

2025-02-14T15:38:00+03:00

2025-02-14T15:38:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заместитель спецпосланника президента США по Украине Джон Коул заявил, что Вашингтон пока не исключил потенциального членства Киева в НАТО, передает агентство Рейтер. "Прямо сейчас это все еще обсуждается", - заявил Коул в интервью агентству, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, "возможное возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года", также обсуждается, передает агентство. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965822223.html

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