В США пока не исключили вступления Украины в НАТО
Замспецпосланника США Коул не исключил вступления Украины в НАТО
© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заместитель спецпосланника президента США по Украине Джон Коул заявил, что Вашингтон пока не исключил потенциального членства Киева в НАТО, передает агентство Рейтер.
"Прямо сейчас это все еще обсуждается", - заявил Коул в интервью агентству, отвечая на соответствующий вопрос.
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По его словам, "возможное возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года", также обсуждается, передает агентство.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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