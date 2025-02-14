https://ria.ru/20250214/ssha-1999317241.html

"Шокирует многих". Вэнс рассказал о возможных результатах сделки по Украине

"Шокирует многих". Вэнс рассказал о возможных результатах сделки по Украине - РИА Новости, 14.02.2025

"Шокирует многих". Вэнс рассказал о возможных результатах сделки по Украине

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что, по его мнению, переговоры по урегулированию украинского конфликта приведут к соглашению, которое "шокирует многих", РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:40:00+03:00

2025-02-14T10:40:00+03:00

2025-02-14T10:40:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885813_0:110:2845:1710_1920x0_80_0_0_49a4acbb6a5cafccd544b3ff6e9e7dc5.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что, по его мнению, переговоры по урегулированию украинского конфликта приведут к соглашению, которое "шокирует многих", сообщает газета Wall Street Journal. "Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей", - сказал Вэнс в интервью изданию. В МИД РФ заявляли, что российская сторона остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине, выступает "за действительно справедливое, всеобъемлющее и окончательное урегулирование кризиса, которое достижимо только путем искоренения его первопричин".

https://ria.ru/20250214/tramp-1999285793.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина