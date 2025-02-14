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"Шокирует многих". Вэнс рассказал о возможных результатах сделки по Украине
"Шокирует многих". Вэнс рассказал о возможных результатах сделки по Украине - РИА Новости, 14.02.2025
"Шокирует многих". Вэнс рассказал о возможных результатах сделки по Украине
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что, по его мнению, переговоры по урегулированию украинского конфликта приведут к соглашению, которое "шокирует многих", РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:40:00+03:00
2025-02-14T10:40:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что, по его мнению, переговоры по урегулированию украинского конфликта приведут к соглашению, которое "шокирует многих", сообщает газета Wall Street Journal. "Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей", - сказал Вэнс в интервью изданию. В МИД РФ заявляли, что российская сторона остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине, выступает "за действительно справедливое, всеобъемлющее и окончательное урегулирование кризиса, которое достижимо только путем искоренения его первопричин".
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в мире, сша, россия, украина
В мире, США, Россия, Украина
"Шокирует многих". Вэнс рассказал о возможных результатах сделки по Украине
Вице-президент США Вэнс: переговоры по Украине шокируют многих людей