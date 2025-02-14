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В США уволят большую часть федеральных служащих на испытательном сроке
В США уволят большую часть федеральных служащих на испытательном сроке - РИА Новости, 14.02.2025
В США уволят большую часть федеральных служащих на испытательном сроке
Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке, пишет газета... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:53:00+03:00
2025-02-14T09:53:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Отдел по работе с персоналом порекомендовал агентствам уволить большую часть из около 200 тысяч сотрудников, находящихся на испытательном сроке", - говорится в материале агентства. В частности, как пишет издание, одна из крупных волн увольнений коснулась министерства по делам ветеранов, в котором уволили более тысячи сотрудников, в том числе тех, что находились на испытательном сроке и проработали в ведомстве менее двух лет. Газета пишет, что эта серия увольнений свидетельствует о значительном увеличении усилий администрации президента США Дональда Трампа по сокращению федеральных служащих и реорганизации правительства. Накануне телеканал NBC сообщил, что в общей сложности около 75 тысяч американских государственных служащих приняли предложение администрации президента страны Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением компенсации.
https://ria.ru/20250214/ssha-1999293148.html
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в мире, сша, дональд трамп, nbc, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Дональд Трамп, NBC, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В США уволят большую часть федеральных служащих на испытательном сроке
NYT: в США уволят большую часть федеральных служащих на испытательном сроке