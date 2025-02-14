Против Трампа и Маска в США подали иск 14 штатов
ABC: 14 штатов США подали иск против Трампа и Маска
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск и Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск и Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Четырнадцать американских штатов подали федеральный иск против президента США Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, обвинив ведомство последнего в безграничной власти и нарушении конституции страны, сообщает телеканал ABC со ссылкой на исковое заявление.
"Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны", - цитирует иск телеканал.
По данным телеканала, претензия штатов к Трампу и Маску состоит также в том, что последний, имея столь "широкие полномочия", не был формально назначен на государственную должность президентом и утвержден на ней сенатом, что нарушает статью 2 раздел 2 пункт 2 "О назначениях" американской конституции.
В материале отмечается, что иск в федеральный суд в Вашингтоне подан генпрокурором штата Нью-Мексико Раулем Торресом, а также чиновниками из Аризоны, Мичигана, Мэриленда, Миннесоты, Калифорнии, Невады, Вермонта, Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса, Орегона, Вашингтона и Гавайев - два из них, Невада и Вермонт, управляются губернаторами от Республиканской партии.
Телеканал подчеркивает, что в то же время 26 нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) подали иск против Маска в федеральный суд в Мэриленда - в нем Маск обвиняется в том же нарушении.
Ранее генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сообщала, что представители 12 штатов намеревались требовать через суд ограничить DOGE в доступе к информации.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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