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Против Трампа и Маска в США подали иск 14 штатов - РИА Новости, 14.02.2025
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09:37 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/ssha-1999293148.html
Против Трампа и Маска в США подали иск 14 штатов
Против Трампа и Маска в США подали иск 14 штатов - РИА Новости, 14.02.2025
Против Трампа и Маска в США подали иск 14 штатов
Четырнадцать американских штатов подали федеральный иск против президента США Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:37:00+03:00
2025-02-14T09:37:00+03:00
в мире
сша
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мэриленд
дональд трамп
илон маск
вивек рамасвами
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Четырнадцать американских штатов подали федеральный иск против президента США Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, обвинив ведомство последнего в безграничной власти и нарушении конституции страны, сообщает телеканал ABC со ссылкой на исковое заявление. "Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны", - цитирует иск телеканал. По данным телеканала, претензия штатов к Трампу и Маску состоит также в том, что последний, имея столь "широкие полномочия", не был формально назначен на государственную должность президентом и утвержден на ней сенатом, что нарушает статью 2 раздел 2 пункт 2 "О назначениях" американской конституции. В материале отмечается, что иск в федеральный суд в Вашингтоне подан генпрокурором штата Нью-Мексико Раулем Торресом, а также чиновниками из Аризоны, Мичигана, Мэриленда, Миннесоты, Калифорнии, Невады, Вермонта, Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса, Орегона, Вашингтона и Гавайев - два из них, Невада и Вермонт, управляются губернаторами от Республиканской партии. Телеканал подчеркивает, что в то же время 26 нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) подали иск против Маска в федеральный суд в Мэриленда - в нем Маск обвиняется в том же нарушении. Ранее генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сообщала, что представители 12 штатов намеревались требовать через суд ограничить DOGE в доступе к информации. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
https://ria.ru/20250124/mask-1995239340.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), мэриленд, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Мэриленд, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Агентство по международному развитию США
Против Трампа и Маска в США подали иск 14 штатов

ABC: 14 штатов США подали иск против Трампа и Маска

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск и Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Четырнадцать американских штатов подали федеральный иск против президента США Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, обвинив ведомство последнего в безграничной власти и нарушении конституции страны, сообщает телеканал ABC со ссылкой на исковое заявление.
"Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны", - цитирует иск телеканал.
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По данным телеканала, претензия штатов к Трампу и Маску состоит также в том, что последний, имея столь "широкие полномочия", не был формально назначен на государственную должность президентом и утвержден на ней сенатом, что нарушает статью 2 раздел 2 пункт 2 "О назначениях" американской конституции.
В материале отмечается, что иск в федеральный суд в Вашингтоне подан генпрокурором штата Нью-Мексико Раулем Торресом, а также чиновниками из Аризоны, Мичигана, Мэриленда, Миннесоты, Калифорнии, Невады, Вермонта, Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса, Орегона, Вашингтона и Гавайев - два из них, Невада и Вермонт, управляются губернаторами от Республиканской партии.
Телеканал подчеркивает, что в то же время 26 нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) подали иск против Маска в федеральный суд в Мэриленда - в нем Маск обвиняется в том же нарушении.
Ранее генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сообщала, что представители 12 штатов намеревались требовать через суд ограничить DOGE в доступе к информации.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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