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Суд в США обязал администрацию Трампа возобновить иностранную помощь - РИА Новости, 14.02.2025
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06:49 14.02.2025 (обновлено: 07:20 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/ssha-1999276528.html
Суд в США обязал администрацию Трампа возобновить иностранную помощь
Суд в США обязал администрацию Трампа возобновить иностранную помощь - РИА Новости, 14.02.2025
Суд в США обязал администрацию Трампа возобновить иностранную помощь
Федеральный судья в США обязал администрацию президента Дональда Трампа возобновить замороженную иностранную помощь, говорится в постановлении в судебной базе. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T06:49:00+03:00
2025-02-14T07:20:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Федеральный судья в США обязал администрацию президента Дональда Трампа возобновить замороженную иностранную помощь, говорится в постановлении в судебной базе.Как отмечает окружной суд по округу Колумбия, заявленная цель приостановки всей иностранной помощи состояла в том, чтобы предоставить возможность пересмотреть программы на предмет их эффективности."На сегодняшний день ответчики не дали никаких объяснений, почему тотальная приостановка всей выделенной конгрессом иностранной помощи, которая вызвала шоковую волну и перевернула интересы тысяч соглашений, была рациональным предвестником пересмотра программ", - говорится в постановлении.Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.
https://ria.ru/20250214/ssha-1999271360.html
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сша, в мире, колумбия, дональд трамп
США, В мире, Колумбия, Дональд Трамп
Суд в США обязал администрацию Трампа возобновить иностранную помощь

Федеральный судья обязал администрацию Трампа возобновить иностранную помощь

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Федеральный судья в США обязал администрацию президента Дональда Трампа возобновить замороженную иностранную помощь, говорится в постановлении в судебной базе.
Как отмечает окружной суд по округу Колумбия, заявленная цель приостановки всей иностранной помощи состояла в том, чтобы предоставить возможность пересмотреть программы на предмет их эффективности.
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"На сегодняшний день ответчики не дали никаких объяснений, почему тотальная приостановка всей выделенной конгрессом иностранной помощи, которая вызвала шоковую волну и перевернула интересы тысяч соглашений, была рациональным предвестником пересмотра программ", - говорится в постановлении.
Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.
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