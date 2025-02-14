https://ria.ru/20250214/ssha-1999276528.html

Суд в США обязал администрацию Трампа возобновить иностранную помощь

Суд в США обязал администрацию Трампа возобновить иностранную помощь - РИА Новости, 14.02.2025

Суд в США обязал администрацию Трампа возобновить иностранную помощь

Федеральный судья в США обязал администрацию президента Дональда Трампа возобновить замороженную иностранную помощь, говорится в постановлении в судебной базе. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T06:49:00+03:00

2025-02-14T06:49:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Федеральный судья в США обязал администрацию президента Дональда Трампа возобновить замороженную иностранную помощь, говорится в постановлении в судебной базе.Как отмечает окружной суд по округу Колумбия, заявленная цель приостановки всей иностранной помощи состояла в том, чтобы предоставить возможность пересмотреть программы на предмет их эффективности."На сегодняшний день ответчики не дали никаких объяснений, почему тотальная приостановка всей выделенной конгрессом иностранной помощи, которая вызвала шоковую волну и перевернула интересы тысяч соглашений, была рациональным предвестником пересмотра программ", - говорится в постановлении.Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.

https://ria.ru/20250214/ssha-1999271360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, колумбия, дональд трамп