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Летевший в Мюнхен самолет главы Госдепа развернулся в Вашингтон
Летевший в Мюнхен самолет главы Госдепа развернулся в Вашингтон - РИА Новости, 14.02.2025
Летевший в Мюнхен самолет главы Госдепа развернулся в Вашингтон
Самолет госсекретаря США Марко Рубио, вылетевший в Мюнхен, развернулся в Вашингтон по техническим причинам, сообщил телеканал CBS со ссылкой на Госдеп. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T05:36:00+03:00
2025-02-14T05:36:00+03:00
2025-02-14T08:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Самолет госсекретаря США Марко Рубио, вылетевший в Мюнхен, развернулся в Вашингтон по техническим причинам, сообщил телеканал CBS со ссылкой на Госдеп."Сегодня вечером (в четверг. — Прим. Ред.), по пути из Вашингтона в Мюнхен, самолет, на котором летит секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс", — говорится в материале.По данным CBS, госсекретарь продолжит путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете.Рубио должен в пятницу принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.Россия отказалась от участия в мероприятии в 2022 году, а с 2023-го Москву на него не приглашали. При этом, по словам президента Дональда Трампа, там состоится встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, государственный департамент сша, мюнхен, марко рубио, дональд трамп
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Летевший в Мюнхен самолет главы Госдепа развернулся в Вашингтон
Летевший в Мюнхен самолет Рубио развернулся в Вашингтон по техническим причинам