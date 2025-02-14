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Летевший в Мюнхен самолет главы Госдепа развернулся в Вашингтон - РИА Новости, 14.02.2025
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05:36 14.02.2025 (обновлено: 08:19 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/ssha-1999274904.html
Летевший в Мюнхен самолет главы Госдепа развернулся в Вашингтон
Летевший в Мюнхен самолет главы Госдепа развернулся в Вашингтон - РИА Новости, 14.02.2025
Летевший в Мюнхен самолет главы Госдепа развернулся в Вашингтон
Самолет госсекретаря США Марко Рубио, вылетевший в Мюнхен, развернулся в Вашингтон по техническим причинам, сообщил телеканал CBS со ссылкой на Госдеп. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T05:36:00+03:00
2025-02-14T08:19:00+03:00
в мире
сша
государственный департамент сша
мюнхен
марко рубио
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Самолет госсекретаря США Марко Рубио, вылетевший в Мюнхен, развернулся в Вашингтон по техническим причинам, сообщил телеканал CBS со ссылкой на Госдеп."Сегодня вечером (в четверг. — Прим. Ред.), по пути из Вашингтона в Мюнхен, самолет, на котором летит секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс", — говорится в материале.По данным CBS, госсекретарь продолжит путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете.Рубио должен в пятницу принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.Россия отказалась от участия в мероприятии в 2022 году, а с 2023-го Москву на него не приглашали. При этом, по словам президента Дональда Трампа, там состоится встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины.
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999120362.html
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в мире, сша, государственный департамент сша, мюнхен, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Государственный департамент США, Мюнхен, Марко Рубио, Дональд Трамп
Летевший в Мюнхен самолет главы Госдепа развернулся в Вашингтон

Летевший в Мюнхен самолет Рубио развернулся в Вашингтон по техническим причинам

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвиалайнер
Авиалайнер - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Самолет госсекретаря США Марко Рубио, вылетевший в Мюнхен, развернулся в Вашингтон по техническим причинам, сообщил телеканал CBS со ссылкой на Госдеп.
"Сегодня вечером (в четверг. — Прим. Ред.), по пути из Вашингтона в Мюнхен, самолет, на котором летит секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс", — говорится в материале.
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По данным CBS, госсекретарь продолжит путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете.
Рубио должен в пятницу принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.
Россия отказалась от участия в мероприятии в 2022 году, а с 2023-го Москву на него не приглашали. При этом, по словам президента Дональда Трампа, там состоится встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины.
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В миреСШАГосударственный департамент СШАМюнхенМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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