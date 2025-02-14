Рейтинг@Mail.ru
США дают понять, что хотят установить мир на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/ssha-1999274758.html
США дают понять, что хотят установить мир на Украине, заявил Сийярто
США дают понять, что хотят установить мир на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.02.2025
США дают понять, что хотят установить мир на Украине, заявил Сийярто
Власти США во всех разговорах с Венгрией дают ясно понять, что президент Дональд Трамп намерен установить мир на Украине "как можно скорее", сообщил в интервью... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T05:32:00+03:00
2025-02-14T05:32:00+03:00
в мире
сша
венгрия
украина
петер сийярто
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153033/39/1530333995_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_4bbf3bb39282aa06aaf5af5ef18cf725.jpg
ООН, 14 фев – РИА Новости. Власти США во всех разговорах с Венгрией дают ясно понять, что президент Дональд Трамп намерен установить мир на Украине "как можно скорее", сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Во всех моих беседах, будь то с госсекретарем (Марко – ред.) Рубио или с советником по национальной безопасности (Тимом – ред.) Уолцем, все они очень ясно давали понять, что их намерение и намерение президента заключается в том, чтобы как можно скорее установить мир, а если такого рода намерение есть у президента США, это очень важно", – сказал Сийярто.
https://ria.ru/20250214/kellog-1999274512.html
сша
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153033/39/1530333995_0:0:1936:1451_1920x0_80_0_0_5c5a603c4cb6dd0cceb08c987f84c52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венгрия, украина, петер сийярто, дональд трамп
В мире, США, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Дональд Трамп
США дают понять, что хотят установить мир на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: Трамп намерен установить мир на Украине как можно скорее

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 14 фев – РИА Новости. Власти США во всех разговорах с Венгрией дают ясно понять, что президент Дональд Трамп намерен установить мир на Украине "как можно скорее", сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Во всех моих беседах, будь то с госсекретарем (Марко – ред.) Рубио или с советником по национальной безопасности (Тимом – ред.) Уолцем, все они очень ясно давали понять, что их намерение и намерение президента заключается в том, чтобы как можно скорее установить мир, а если такого рода намерение есть у президента США, это очень важно", – сказал Сийярто.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
"Отвлечь внимание". На Западе высказались о плане Трампа по Украине
05:26
 
В миреСШАВенгрияУкраинаПетер СийяртоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала