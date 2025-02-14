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США дают понять, что хотят установить мир на Украине, заявил Сийярто

США дают понять, что хотят установить мир на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.02.2025

США дают понять, что хотят установить мир на Украине, заявил Сийярто

Власти США во всех разговорах с Венгрией дают ясно понять, что президент Дональд Трамп намерен установить мир на Украине "как можно скорее", сообщил в интервью... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T05:32:00+03:00

2025-02-14T05:32:00+03:00

2025-02-14T05:32:00+03:00

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ООН, 14 фев – РИА Новости. Власти США во всех разговорах с Венгрией дают ясно понять, что президент Дональд Трамп намерен установить мир на Украине "как можно скорее", сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Во всех моих беседах, будь то с госсекретарем (Марко – ред.) Рубио или с советником по национальной безопасности (Тимом – ред.) Уолцем, все они очень ясно давали понять, что их намерение и намерение президента заключается в том, чтобы как можно скорее установить мир, а если такого рода намерение есть у президента США, это очень важно", – сказал Сийярто.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, венгрия, украина, петер сийярто, дональд трамп