США приостановили все программы по борьбе с наркотиками в Мексике
Антинаркотические программы США в Мексике остановили из-за заморозки помощи
© AP Photo / Eric GayМужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики
© AP Photo / Eric Gay
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Все программы управления по борьбе с наркотиками госдепартамента США в Мексике временно прекратили свою деятельность в связи с заморозкой Штатами зарубежной помощи, передает агентство Рейтер со ссылкой на пять информированных источников.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о приостановке зарубежной помощи на 90 дней.
"Все программы Отдела по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности Госдепартамента США в Мексике в настоящее время приостановлены из-за заморозки финансирования", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает агентство со ссылкой на документы Госдепартамента, оказавшиеся в его распоряжении, замороженные программы в значительной степени направлены на ликвидацию цепи поставок фентанила. Сообщается, что в рамках этих программ мексиканские власти на местах обучались поиску и уничтожению подпольных лабораторий по производству фентанила, а также пресечению ввоза в Мексику химических веществ, необходимых для его изготовления.
Передозировка фентанилом является одной из главных причин смертности среди молодых людей в США. В конце июля 2024 года американские власти сообщили об аресте двух лидеров крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" - Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии и Хоакина Гусмана Лопеса, сына Хоакина "Коротышки" Гусмана.
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