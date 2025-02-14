https://ria.ru/20250214/ssha-1999271360.html

США приостановили все программы по борьбе с наркотиками в Мексике

США приостановили все программы по борьбе с наркотиками в Мексике - РИА Новости, 14.02.2025

США приостановили все программы по борьбе с наркотиками в Мексике

Все программы управления по борьбе с наркотиками госдепартамента США в Мексике временно прекратили свою деятельность в связи с заморозкой Штатами зарубежной... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T04:06:00+03:00

2025-02-14T04:06:00+03:00

2025-02-14T04:06:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Все программы управления по борьбе с наркотиками госдепартамента США в Мексике временно прекратили свою деятельность в связи с заморозкой Штатами зарубежной помощи, передает агентство Рейтер со ссылкой на пять информированных источников. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о приостановке зарубежной помощи на 90 дней. "Все программы Отдела по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности Госдепартамента США в Мексике в настоящее время приостановлены из-за заморозки финансирования", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство со ссылкой на документы Госдепартамента, оказавшиеся в его распоряжении, замороженные программы в значительной степени направлены на ликвидацию цепи поставок фентанила. Сообщается, что в рамках этих программ мексиканские власти на местах обучались поиску и уничтожению подпольных лабораторий по производству фентанила, а также пресечению ввоза в Мексику химических веществ, необходимых для его изготовления. Передозировка фентанилом является одной из главных причин смертности среди молодых людей в США. В конце июля 2024 года американские власти сообщили об аресте двух лидеров крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" - Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии и Хоакина Гусмана Лопеса, сына Хоакина "Коротышки" Гусмана.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995952974.html

https://ria.ru/20250203/poshliny-1997133310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, мексика, дональд трамп, государственный департамент сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады