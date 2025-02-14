https://ria.ru/20250214/ssha-1999181027.html

Проблему придется решать: Штаты вытесняют Россию с важнейшего рынка

Проблему придется решать: Штаты вытесняют Россию с важнейшего рынка - РИА Новости, 14.02.2025

Проблему придется решать: Штаты вытесняют Россию с важнейшего рынка

Главным противником сделки ОПЕК+, которая действует с 2017 года, и по политическим, и по экономическим причинам выступают Соединенные Штаты. Они тоже стали... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:00:00+03:00

2025-02-14T08:00:00+03:00

2025-02-14T09:26:00+03:00

аналитика

сша

дональд трамп

опек

нефть

саудовская аравия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999177537_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_091e5473deb08bb6d6910b27f209fe93.jpg

Главным противником сделки ОПЕК+, которая действует с 2017 года, и по политическим, и по экономическим причинам выступают Соединенные Штаты. Они тоже стали крупнейшим производителем нефти, но помогать другим экспортерам нефти держать цены комфортными не хотят. Весной 2020 года сделка ОПЕК+ уже чуть было не развалилась, когда участники не договорились об очередном сокращении добычи, а ситуация на нефтяном рынке из-за пандемии в один миг превратилась в кризисную. Тогда цены на нефть не просто упали до 50 долларов, они скатились до минус 30-40 долларов за баррель. Это уникальная историческая ситуация, когда нефти скопилось так много, что ее никто не готов был брать, надо было доплачивать покупателям, чтобы они согласились эту нефть принять.Однако члены организации тогда справились с эмоциями и внутренними разногласиями и продлили сделку ОПЕК+: лучше продавать меньше, но по более комфортной цене, чем много, но за копейки. И с тех пор члены организации исправно сокращали добычу и довольно неплохо соблюдали установленные квоты, понимая, что без дисциплины ничего работать не будет. И сделка действительно помогает все эти годы удерживать комфортную и стабильную цену на нефть, при любых потрясениях возвращая ее в район 80-90 долларов за баррель. И, что не менее важно, — удается избегать сильных ценовых скачков.Проблема в том, что, пока члены ОПЕК+ все эти годы сокращали добычу и, соответственно, теряли долю на мировом рынке, другие производители нефти, не связанные обязательствами сделки, ни в чем себе не отказывали: они без зазрения совести наращивали добычу и занимали освобождающиеся доли на экспортных рынках. Это касается в том числе США. В октябре прошлого года они поставили даже исторический рекорд, добыв 13,5 миллиона баррелей в сутки. Это больше, чем добывают и Россия, и Саудовская Аравия: порядка девяти миллионов баррелей в сутки. Причем послабления Трампа по аренде новых федеральных земель для бурения скважин могут дать новый импульс для еще большего роста добычи. Производство нефти росло и в Южной Америке. Бразилия и Гайана собираются вывалить на рынок еще несколько миллионов баррелей в сутки.Это неприятная сторона сделки ОПЕК+: она помогает не только ее участникам, но и другим игрокам на рынке. Не было бы таких стабильно высоких цен на рынке и не сокращай члены ОПЕК добровольно свой экспорт, добиться подобных результатов другим странам было бы, скорее всего, невозможно.С другой стороны, щекочет нервы еще и постоянный риск обвала спроса на нефть со стороны покупателей. Главный индикатор — это спрос со стороны Китая как крупнейшего покупателя углеводородов. А статистика приходит оттуда нерадужная: из-за революционного роста электромобилей спрос на автомобильный бензин в Китае начал падать осенью. Пока он сокращается лишь на несколько процентов в месяц, но если доля электрокаров и дальше будет расти такими высокими темпами, на 30-50 процентов в месяц, то это очень опасно для спроса на нефть.Если другие нефтяные страны и дальше будут наращивать добычу, а Китай снижать спрос на нефть, то в какой-то момент участники ОПЕК+ просто вынуждены будут принять, что уже нет никакого смысла сокращать добычу и отдавать свою долю рынка конкурентам. И тогда сделка ОПЕК+ развалится по естественным причинам.Больше всего радоваться этому будет Дональд Трамп, ведь сбудется его цель снизить цены на нефть. Он обращался с соответствующей просьбой к Саудовской Аравии. Но с тех пор, как в США произошла сланцевая революция и они сами стали крупнейшим производителем нефти и газа, узы дружбы сильно истончились. Это раньше Вашингтон дорожил саудовской нефтью, а теперь это конкурент.Трамп, конечно, всеми своими действиями пытается вбить кол между членами ОПЕК+ и поспособствовать более быстрому развалу этого альянса. Ведь это сразу обвалит цены на нефть.Что же делает Трамп, чтобы ускорить развал ОПЕК+? Во-первых, он помогает своим нефтяникам брать в разработку новые месторождения и увеличивать добычу. Во-вторых, ведет переговоры с Саудовской Аравией о необходимости снизить цены. В-третьих, начал еще более жесткие тарифные войны и против своих союзников, и против своих соперников. США и Китай уже обменялись новыми ударами. До этого торговая война США с Китаем не привела к снижению в целом китайского экспорта, товары нашли вместо американского другие рынки сбыта. Но если новые удары США смогут все-таки ослабить китайский экспорт, то это замедлит темпы роста китайской экономики, а значит, и спрос на углеводороды.Наконец, недавно Трамп заявил о готовности снять санкции с иранской нефти. Если такая сделка состоится и США дадут гарантии, что возврата к санкциям точно не будет и после президентского срока Трампа, то Иран может выстрелить на рынке своими новыми огромными объемами нефти и газа. Правда, быстро это сделать не получится, потому что сначала должны прийти инвесторы с деньгами и новыми технологиями и разработать новые месторождения. Старые дают из последних сил уже почти все, что могут.Пока сделка ОПЕК+ держится, ограничения по добыче сохраняются, но если вспыхнет какой-то сильный триггер, то все может в миг измениться. На рынке начнутся жесткие ценовые войны, потому что члены ОПЕК+, и в первую очередь Саудовская Аравия, захотят вернуть утраченную долю на мировом рынке. Впрочем, ценовая война между нефтяниками не будет длиться долго. Добыча той же американской нефти очень быстро схлопнется при низких ценах на нефть, так как ее себестоимость значительно выше, чем у многих членов ОПЕК+. Поэтому Саудовской Аравии будет легко отвоевать свою долю на рынке и даже нарастить ее. А потом все снова может вернуться на круги своя. И, возможно, настанет время для того, чтобы заключить новую сделку с нефтяными экспортерами.

https://ria.ru/20250203/opek-1997142029.html

https://ria.ru/20250129/neft-1996197153.html

https://ria.ru/20250124/neft-1995380457.html

https://ria.ru/20250124/deripaska-1995326644.html

https://ria.ru/20250124/neft-1995312089.html

сша

саудовская аравия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

аналитика, сша, дональд трамп, опек, нефть, саудовская аравия, китай