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Военный ВСУ получил срок за убийство мирного жителя в ЛНР
Военный ВСУ получил срок за убийство мирного жителя в ЛНР - РИА Новости, 14.02.2025
Военный ВСУ получил срок за убийство мирного жителя в ЛНР
Верховный суд ЛНР приговорил к 21 году лишения свободы военнослужащего ВСУ за убийство жителя Попасной, приказ он получил от командования, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:27:00+03:00
2025-02-14T16:27:00+03:00
2025-02-14T16:44:00+03:00
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ЛУГАНСК, 14 фев – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 21 году лишения свободы военнослужащего ВСУ за убийство жителя Попасной, приказ он получил от командования, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева."Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Мирона Солонюка… Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Солонюка к 21 году лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшихся – в исправительной колонии строгого режима", - сказала Усачева.Cуд установил, что в марте 2022 года Солонюк, находясь на боевой позиции на Днепропетровской улице в городе Попасная, получил приказ командира об убийстве мирных жителей, проходивших неподалеку от поста. Солонюк из автомата расстрелял безоружного мужчину, тот скончался.Он признан виновным в убийстве, совершенным организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти, и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
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луганская народная республика, попасная, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Попасная, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Военный ВСУ получил срок за убийство мирного жителя в ЛНР
Прокуратура: военный ВСУ получил 21 год за убийство жителя Попасной в ЛНР