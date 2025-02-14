https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999370685.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю - РИА Новости, 14.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли за неделю более 440 военнослужащих, танк, три бронемашины в зоне действия группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:35:00+03:00
2025-02-14T13:35:00+03:00
2025-02-14T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю более 440 военнослужащих, танк, три бронемашины в зоне действия группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов с боеприпасами", - говорится в сводке министерства за неделю.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли более 440 боевиков и танк в зоне действия бойцов "Днепра" за неделю