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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю - РИА Новости, 14.02.2025
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13:35 14.02.2025
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю - РИА Новости, 14.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли за неделю более 440 военнослужащих, танк, три бронемашины в зоне действия группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:35:00+03:00
2025-02-14T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю более 440 военнослужащих, танк, три бронемашины в зоне действия группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов с боеприпасами", - говорится в сводке министерства за неделю.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю

ВСУ потеряли более 440 боевиков и танк в зоне действия бойцов "Днепра" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю более 440 военнослужащих, танк, три бронемашины в зоне действия группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов с боеприпасами", - говорится в сводке министерства за неделю.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
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