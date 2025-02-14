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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю - РИА Новости, 14.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" за неделю

ВСУ потеряли за неделю более 440 военнослужащих, танк, три бронемашины в зоне действия группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:35:00+03:00

2025-02-14T13:35:00+03:00

2025-02-14T13:35:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю более 440 военнослужащих, танк, три бронемашины в зоне действия группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов с боеприпасами", - говорится в сводке министерства за неделю.

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Ольга Фомченкова

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