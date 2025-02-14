ВС России нанесли 14 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
ВС РФ нанесли 14 групповых ударов по объектам, работающим на ВПК Украины
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, а также объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 8 по 14 февраля т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, нанесено поражение складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований", - говорится в сводке военного ведомства.
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