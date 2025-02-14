https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999366311.html

ВС России нанесли 14 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

ВС России нанесли 14 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 14.02.2025

ВС России нанесли 14 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Российские военные за неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам газо-энергетической... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:26:00+03:00

2025-02-14T13:26:00+03:00

2025-02-14T13:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, а также объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 8 по 14 февраля т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, нанесено поражение складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, вооруженные силы рф