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Путин поручил усовершенствовать поиск пропавших без вести бойцов СВО - РИА Новости, 14.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 14.02.2025 (обновлено: 10:51 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999319343.html
Путин поручил усовершенствовать поиск пропавших без вести бойцов СВО
Путин поручил усовершенствовать поиск пропавших без вести бойцов СВО - РИА Новости, 14.02.2025
Путин поручил усовершенствовать поиск пропавших без вести бойцов СВО
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны до 1 апреля представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:47:00+03:00
2025-02-14T10:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны до 1 апреля представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период СВО, соответствующий перечень поручений по итогам пресс-конференции президента 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Минобороны России представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции, и поддержки членов их семей. Срок - 1 апреля 2025 года", - говорится в документе.Ответственным назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20250213/svo-1999135424.html
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безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия
Путин поручил усовершенствовать поиск пропавших без вести бойцов СВО

Путин поручил усовершенствовать механизм поиска без вести пропавших бойцов СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны до 1 апреля представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период СВО, соответствующий перечень поручений по итогам пресс-конференции президента 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.
"Минобороны России представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции, и поддержки членов их семей. Срок - 1 апреля 2025 года", - говорится в документе.
Ответственным назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВладимир ПутинРоссия
 
 
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