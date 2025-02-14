https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999319343.html

Путин поручил усовершенствовать поиск пропавших без вести бойцов СВО

Путин поручил усовершенствовать поиск пропавших без вести бойцов СВО - РИА Новости, 14.02.2025

Путин поручил усовершенствовать поиск пропавших без вести бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны до 1 апреля представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:47:00+03:00

2025-02-14T10:47:00+03:00

2025-02-14T10:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны до 1 апреля представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период СВО, соответствующий перечень поручений по итогам пресс-конференции президента 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Минобороны России представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции, и поддержки членов их семей. Срок - 1 апреля 2025 года", - говорится в документе.Ответственным назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20250213/svo-1999135424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин, россия