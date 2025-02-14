https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999273917.html
Командир с позывным Лысый рассказал, как артиллеристы напугали ВСУ
Командир с позывным Лысый рассказал, как артиллеристы напугали ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025
Командир с позывным Лысый рассказал, как артиллеристы напугали ВСУ
Российские артиллеристы группировки войск "Днепр" настолько напугали украинские подразделения, что они перестали появляться на правом берегу Днепра в Херсонской РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T05:16:00+03:00
2025-02-14T05:16:00+03:00
2025-02-14T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
южный военный округ
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы группировки войск "Днепр" настолько напугали украинские подразделения, что они перестали появляться на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал командир орудия с позывным "Лысый". "Мы больше работаем по пехоте. Ну то есть пехота, блиндажи, какие-то машины, если они к берегу подъезжают. Вот как раз то, что меньше противник выходит на берег и пытается там переправиться, это заслуга как раз Д-30, Д-20, которые работают непосредственно перед берегом и чуть-чуть от берега, недалеко, на два километра дальше, да берег. Это наша заслуга. И они не выходят", - сказал "Лысый" в видеоролике, опубликованном российским Минобороны. Как рассказали в ведомстве, расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского соединения ЮВО группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный пункт управления одного из подразделений ВСУ личным составом, укрывшимся в жилой постройке на правом берегу Днепра в Херсонской области. На каховском направлении артиллеристы ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, южный военный округ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Южный военный округ, Безопасность
Командир с позывным Лысый рассказал, как артиллеристы напугали ВСУ
Командир Лысый: российские артиллеристы напугали ВСУ на правом берегу Днепра
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы группировки войск "Днепр" настолько напугали украинские подразделения, что они перестали появляться на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал командир орудия с позывным "Лысый".
"Мы больше работаем по пехоте. Ну то есть пехота, блиндажи, какие-то машины, если они к берегу подъезжают. Вот как раз то, что меньше противник выходит на берег и пытается там переправиться, это заслуга как раз Д-30, Д-20, которые работают непосредственно перед берегом и чуть-чуть от берега, недалеко, на два километра дальше, да берег. Это наша заслуга. И они не выходят", - сказал "Лысый" в видеоролике, опубликованном российским Минобороны.
Как рассказали в ведомстве, расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского соединения ЮВО
группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный пункт управления одного из подразделений ВСУ
личным составом, укрывшимся в жилой постройке на правом берегу Днепра в Херсонской области
.
На каховском направлении артиллеристы ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.