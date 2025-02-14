Рейтинг@Mail.ru
Командир с позывным Лысый рассказал, как артиллеристы напугали ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999273917.html
Командир с позывным Лысый рассказал, как артиллеристы напугали ВСУ
Командир с позывным Лысый рассказал, как артиллеристы напугали ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025
Командир с позывным Лысый рассказал, как артиллеристы напугали ВСУ
Российские артиллеристы группировки войск "Днепр" настолько напугали украинские подразделения, что они перестали появляться на правом берегу Днепра в Херсонской РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T05:16:00+03:00
2025-02-14T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
южный военный округ
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы группировки войск "Днепр" настолько напугали украинские подразделения, что они перестали появляться на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал командир орудия с позывным "Лысый". "Мы больше работаем по пехоте. Ну то есть пехота, блиндажи, какие-то машины, если они к берегу подъезжают. Вот как раз то, что меньше противник выходит на берег и пытается там переправиться, это заслуга как раз Д-30, Д-20, которые работают непосредственно перед берегом и чуть-чуть от берега, недалеко, на два километра дальше, да берег. Это наша заслуга. И они не выходят", - сказал "Лысый" в видеоролике, опубликованном российским Минобороны. Как рассказали в ведомстве, расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского соединения ЮВО группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный пункт управления одного из подразделений ВСУ личным составом, укрывшимся в жилой постройке на правом берегу Днепра в Херсонской области. На каховском направлении артиллеристы ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_31b9ee9bd292436e43fc40bae3a95971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины, южный военный округ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Южный военный округ, Безопасность
Командир с позывным Лысый рассказал, как артиллеристы напугали ВСУ

Командир Лысый: российские артиллеристы напугали ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы группировки войск "Днепр" настолько напугали украинские подразделения, что они перестали появляться на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал командир орудия с позывным "Лысый".
"Мы больше работаем по пехоте. Ну то есть пехота, блиндажи, какие-то машины, если они к берегу подъезжают. Вот как раз то, что меньше противник выходит на берег и пытается там переправиться, это заслуга как раз Д-30, Д-20, которые работают непосредственно перед берегом и чуть-чуть от берега, недалеко, на два километра дальше, да берег. Это наша заслуга. И они не выходят", - сказал "Лысый" в видеоролике, опубликованном российским Минобороны.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
"Ситуация критическая". В Германии прокомментировали положение ВСУ
4 февраля, 11:23
Как рассказали в ведомстве, расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского соединения ЮВО группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный пункт управления одного из подразделений ВСУ личным составом, укрывшимся в жилой постройке на правом берегу Днепра в Херсонской области.
На каховском направлении артиллеристы ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныЮжный военный округБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала