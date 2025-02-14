https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999273548.html
Российские артиллеристы уничтожили минометные позиции ВСУ в ЛНР
Российские артиллеристы уничтожили минометные позиции ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 14.02.2025
Российские артиллеристы уничтожили минометные позиции ВСУ в ЛНР
Расчеты гаубиц "Д-30" гвардейской 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации в РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T05:10:00+03:00
2025-02-14T05:10:00+03:00
2025-02-14T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Д-30" гвардейской 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты гаубиц Д-30 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили позиции минометной батареи и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что с помощью корректировки огня с воздуха расчетами гаубиц все цели были уничтожены, это помогло продвинуться российской пехоте и занять более выгодные рубежи. "Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду", - добавили в оборонном ведомстве. Отмечается, что артиллеристы ежедневно продолжают уничтожать живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции ВСУ.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили минометные позиции ВСУ в ЛНР
Расчеты гаубиц "Д-30" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ в ЛНР
ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Д-30" гвардейской 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты гаубиц Д-30 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили позиции минометной батареи и живую силу ВСУ
в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - сообщили в МО РФ
.
Уточняется, что с помощью корректировки огня с воздуха расчетами гаубиц все цели были уничтожены, это помогло продвинуться российской пехоте и занять более выгодные рубежи.
"Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду", - добавили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что артиллеристы ежедневно продолжают уничтожать живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции ВСУ.