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Группа БПЛА "Центра" уничтожила вкопанный в ДЗОТ украинский миномет - РИА Новости, 14.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:52 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999271175.html
Группа БПЛА "Центра" уничтожила вкопанный в ДЗОТ украинский миномет
Группа БПЛА "Центра" уничтожила вкопанный в ДЗОТ украинский миномет - РИА Новости, 14.02.2025
Группа БПЛА "Центра" уничтожила вкопанный в ДЗОТ украинский миномет
Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Центр", действуя в составе группы, выявил и уничтожил под Дзержинском тщательно... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T03:52:00+03:00
2025-02-14T03:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Центр", действуя в составе группы, выявил и уничтожил под Дзержинском тщательно замаскированный, оборудованный в ДЗОТе 120-миллиметровый миномет ВСУ, сообщил РИА Новости офицер ВС РФ с позывным "Гора". "Операторы БПЛА, проводившие воздушную разведку у села Щербиновка под Дзержинском, обнаружили на передовых позициях ВСУ тщательно замаскированный объект противника. Было принято решение проверить его ударом оборудованного сбросом FPV-дрона. Ударный БПЛА произвел точное бомбометание по объекту и после детонации сброшенного боеприпаса выяснилось, что объектом оказался тщательно замаскированный 120-миллиметровый вкопанный в подземную долговременную огневую точку миномет противника. Рядом с обнаруженным орудием располагался его боекомплект. После оперативно нанесенной расчетом ударных БПЛА группировки "Центр" серии ударов боекомплект сдетонировал и миномет был полностью уничтожен. Восстановлению ни орудие, ни данная огневая позиция не подлежат", - сообщил РИА Новости офицер. Видео объективного контроля, запечатлевшее обнаружение, вскрытие и уничтожение орудия противника, передано в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группа БПЛА "Центра" уничтожила вкопанный в ДЗОТ украинский миномет

Группа БПЛА "Центра" выявила и уничтожила вкопанный в ДЗОТ украинский миномет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Центр", действуя в составе группы, выявил и уничтожил под Дзержинском тщательно замаскированный, оборудованный в ДЗОТе 120-миллиметровый миномет ВСУ, сообщил РИА Новости офицер ВС РФ с позывным "Гора".
"Операторы БПЛА, проводившие воздушную разведку у села Щербиновка под Дзержинском, обнаружили на передовых позициях ВСУ тщательно замаскированный объект противника. Было принято решение проверить его ударом оборудованного сбросом FPV-дрона. Ударный БПЛА произвел точное бомбометание по объекту и после детонации сброшенного боеприпаса выяснилось, что объектом оказался тщательно замаскированный 120-миллиметровый вкопанный в подземную долговременную огневую точку миномет противника. Рядом с обнаруженным орудием располагался его боекомплект. После оперативно нанесенной расчетом ударных БПЛА группировки "Центр" серии ударов боекомплект сдетонировал и миномет был полностью уничтожен. Восстановлению ни орудие, ни данная огневая позиция не подлежат", - сообщил РИА Новости офицер.
Видео объективного контроля, запечатлевшее обнаружение, вскрытие и уничтожение орудия противника, передано в распоряжение РИА Новости.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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