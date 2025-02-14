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"Продажная ведьма". На Каллас набросились после слов о сделке по Украине
"Продажная ведьма". На Каллас набросились после слов о сделке по Украине - РИА Новости, 14.02.2025
"Продажная ведьма". На Каллас набросились после слов о сделке по Украине
Соглашение по Украине, заключенное за спиной ЕС, станет единственным действенным механизмом по разрешению конфликта, заявил профессор Хельсинкского университета РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T03:22:00+03:00
2025-02-14T03:22:00+03:00
2025-02-14T03:22:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Соглашение по Украине, заключенное за спиной ЕС, станет единственным действенным механизмом по разрешению конфликта, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.Так он прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, что любое соглашение, заключенное за спинами ЕС, якобы не сработает."Единственная сделка, которая работает, — это та, которая будет заключена за твоей спиной, потому что ты подталкиваешь войне, продажная ты ведьма", — отреагировал на ее заявление профессор.В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.Позднее президент США анонсировал встречу США, России и Украины на уровне высокопоставленных чиновников, которая пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе.
https://ria.ru/20250214/sholts-1999265945.html
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в мире, кайя каллас, евросоюз, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кайя Каллас, Евросоюз, Украина, Россия, США
"Продажная ведьма". На Каллас набросились после слов о сделке по Украине
Профессор Малинен: соглашение по Украине, заключенное за спиной ЕС, сработает