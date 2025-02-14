https://ria.ru/20250214/sk-1999297480.html

Дело о теракте возбудили против ВСУ за убийство жителей Николаево-Дарьино

Дело о теракте возбудили против ВСУ за убийство жителей Николаево-Дарьино - РИА Новости, 14.02.2025

Дело о теракте возбудили против ВСУ за убийство жителей Николаево-Дарьино

Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с убийствами украинскими военными жителей курского села Николаево-Дарьино, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:48:00+03:00

2025-02-14T09:48:00+03:00

2025-02-14T09:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

суджанский район

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с убийствами украинскими военными жителей курского села Николаево-Дарьино, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с многочисленными преступлениями украинских вооруженных формирований в отношении жителей села Николаево-Дарьино Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в августе 2024 года украинские военнослужащие незаконно пересекли границу России и вторглись в Суджанский район Курской области. С августа по декабрь они совершали убийства мирных жителей в селе Николаево-Дарьино. В ходе расследования получены свидетельства от эвакуированных местных жителей. По данным потерпевшей, как сообщает СК, в результате действий украинских формирований погибли семь мирных жителей, включая ее брата, который был убит дроном. Также сообщается о гибели семилетнего мальчика, укрывавшегося в подвале, и нескольких жителях, сгоревших в своем доме. Кроме того, установлены факты убийств с использованием огнестрельного оружия. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250111/vsu-1993257154.html

https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html

россия

суджанский район

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, суджанский район, курская область, следственный комитет россии (ск рф), безопасность