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Дело о теракте возбудили против ВСУ за убийство жителей Николаево-Дарьино - РИА Новости, 14.02.2025
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09:48 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/sk-1999297480.html
Дело о теракте возбудили против ВСУ за убийство жителей Николаево-Дарьино
Дело о теракте возбудили против ВСУ за убийство жителей Николаево-Дарьино - РИА Новости, 14.02.2025
Дело о теракте возбудили против ВСУ за убийство жителей Николаево-Дарьино
Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с убийствами украинскими военными жителей курского села Николаево-Дарьино, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:48:00+03:00
2025-02-14T09:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджанский район
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с убийствами украинскими военными жителей курского села Николаево-Дарьино, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с многочисленными преступлениями украинских вооруженных формирований в отношении жителей села Николаево-Дарьино Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в августе 2024 года украинские военнослужащие незаконно пересекли границу России и вторглись в Суджанский район Курской области. С августа по декабрь они совершали убийства мирных жителей в селе Николаево-Дарьино. В ходе расследования получены свидетельства от эвакуированных местных жителей. По данным потерпевшей, как сообщает СК, в результате действий украинских формирований погибли семь мирных жителей, включая ее брата, который был убит дроном. Также сообщается о гибели семилетнего мальчика, укрывавшегося в подвале, и нескольких жителях, сгоревших в своем доме. Кроме того, установлены факты убийств с использованием огнестрельного оружия. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250111/vsu-1993257154.html
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россия
суджанский район
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россия, суджанский район, курская область, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджанский район, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Дело о теракте возбудили против ВСУ за убийство жителей Николаево-Дарьино

СК возбудил дело о теракте против ВСУ за убийство жителей Николаево-Дарьино

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с убийствами украинскими военными жителей курского села Николаево-Дарьино, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с многочисленными преступлениями украинских вооруженных формирований в отношении жителей села Николаево-Дарьино Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в августе 2024 года украинские военнослужащие незаконно пересекли границу России и вторглись в Суджанский район Курской области. С августа по декабрь они совершали убийства мирных жителей в селе Николаево-Дарьино. В ходе расследования получены свидетельства от эвакуированных местных жителей.
По данным потерпевшей, как сообщает СК, в результате действий украинских формирований погибли семь мирных жителей, включая ее брата, который был убит дроном. Также сообщается о гибели семилетнего мальчика, укрывавшегося в подвале, и нескольких жителях, сгоревших в своем доме. Кроме того, установлены факты убийств с использованием огнестрельного оружия.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджанский районКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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