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Петер Сийярто: мы больше не одиноки в продвижении мира на Украине

Петер Сийярто: мы больше не одиноки в продвижении мира на Украине - РИА Новости, 14.02.2025

Петер Сийярто: мы больше не одиноки в продвижении мира на Украине

Украине "было бы определенно полезно" отменить декрет Зеленского о запрете переговоров с Путиным, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В интервью РИА Новости РИА Новости, 14.02.2025

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евросоюз

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Украине "было бы определенно полезно" отменить декрет Зеленского о запрете переговоров с Путиным, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В интервью РИА Новости министр рассказал об обязательстве Киева не атаковать "Турецкий поток" в рамках гарантий ЕС, начале золотого века в двусторонних отношениях Будапешта и Вашингтона, ситуации с оплатой энергоносителей из России, перспективах введения пошлин США против Евросоюза и прогрессе в постройке АЭС "Пакш-2". Беседовал Алексей Алексеев.— Это был ваш первый визит в США после инаугурации Трампа. Какая программа визита?— На самом деле я приехал не в США, а в ООН. Цель моего визита — участие во встрече по вопросам контртеррористического соглашения под руководством заместителя генерального секретаря господина Воронкова. Венгрия является не только активным сторонником, но и участником усилий ООН по борьбе с терроризмом. Самый крупный отдел Управления ООН по борьбе с терроризмом за пределами Нью-Йорка находится в Будапеште, и сейчас мы ведем переговоры о том, как еще больше расширить возможности штаб-квартиры в Будапеште, превратив ее из региональной штаб-квартиры в глобальный центр поддержки миссий.— То есть встреч с представителями США не планировалось?— Нет, в этот раз нет.— А есть какие-либо запланированные контакты или встречи?— У меня уже налажены контакты с новым государственным секретарем.— У вас был телефонный разговор.— Да, и это действительно что-то новое. Потому что когда госсекретарь Блинкен занял свою должность, он позвонил всем в НАТО и ЕС, за исключением меня. Так что это новое чувство — что я был одним из первых, с кем связался новый госсекретарь, с которым у нас состоялся отличный разговор, в конце которого мы договорились, что постараемся воспользоваться первым же возможным временным интервалом, чтобы встретиться друг с другом лично.— Недавно ваш премьер-министр подчеркнул важность заключения хорошей сделки с Соединенными Штатами. Не могли бы вы раскрыть подробности? О какой сделке идет речь?— Дело в том, что мы должны перестроить наши отношения с Соединенными Штатами, исходя из очень глубоких принципов. Я имею в виду, что прежняя администрация прилагала усилия, принимала решения для того, чтобы загнать эти двусторонние отношения в исторический тупик, и им это удалось.Они, например, расторгли двустороннее налоговое соглашение между двумя странами, несмотря на огромное американское сообщество инвесторов в Венгрии. Они ограничили доступ венгров к системе ESTA, они весьма серьезно финансировали наших оппонентов в Венгрии, когда дело касалось политики, НПО, СМИ. Они внесли министра, ответственного за секретные службы, в санкционный "список Магнитского". Мы уже обсуждали с новым руководством США, что мы восстанавливаем эти отношения, и новый госсекретарь заверил меня, что решения прежней администрации, которые были основаны на мести, будут очень скоро пересмотрены в рамках восстановления наших двусторонних отношений.— То есть можно сказать, что эта сделка является своего рода соглашением между двумя странами. Или это просто восстановление отношений?— Мы договорились о том, что восстановим отношения таким образом, чтобы это привело к новому золотому веку двусторонних отношений между США и Венгрией. Подписание нового соглашения об избежании двойного налогообложения, возвращение Венгрии на прежнее место в системе ESTA, пересмотр мер, основанных на мести прежней администрации, — все это, безусловно, станет частью новой реальности.— Несколько недель назад министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против Москвы. Венгрия получила гарантии по энергетической безопасности от Еврокомиссии. В чем именно они заключаются?— Хотелось бы сказать очевидную вещь: мы очень недовольны тем фактом, что существуют санкции, — и не из-за России, а из-за нас самих. За последние три года санкции нанесли венгерской экономике ущерб в размере 19 миллиардов евро, а это означает, что дальнейшее продление на полгода приведет к еще трем-четырем миллиардам евро убытков, это огромная сумма. Мы понимаем, что это невозможно, что, с одной стороны, мы платим за то, чего никогда не начинали, а те, ради кого мы идем на эти финансовые жертвы, ставят под угрозу нашу безопасность энергоснабжения. Так продолжаться не может. Мы очень ясно дали это понять Европейской комиссии, потому что я больше не хотел получать никаких гарантий от украинцев, так как у нас есть свой собственный опыт с этими гарантиями и не очень положительный.Вот почему мы четко дали понять Еврокомиссии, что вопрос о том, ставит ли страна — кандидат в ЕС под угрозу безопасность энергоснабжения государства-члена, не может рассматриваться как двусторонняя проблема. Это не двусторонний вопрос, это европейская проблема, и, я думаю, недопустимо, чтобы Еврокомиссия скорее представляла интересы страны-кандидата перед государствами-членами, чем интересы государств-членов перед страной-кандидатом. Поэтому мы ясно дали понять Еврокомиссии, что так дальше продолжаться не может.Финансовые жертвы ради санкций, а затем — угроза нашей энергетической безопасности. Так что они должны принять решение. Нам был представлен список гарантий по трем вопросам. Во-первых, Украина не должна прекращать поставки нефти через свою территорию. Во-вторых, они не будут атаковать инфраструктуру "Турецкого потока". В-третьих, переговоры о возобновлении транзита газа через Украину начнутся очень быстро.Мы в состоянии держать эти гарантии под постоянным контролем, поскольку следующее решение о продлении очередного режима санкций будет принято в середине марта, когда нужно будет решить, будет ли режим персональных санкций продлен или нет, и наше голосование, очевидно, будет зависеть от того, что произойдет до этого момента с этими гарантиями.— Эти гарантии работают по состоянию на текущий момент?— Пока еще не было никаких атак на инфраструктуру "Турецкого потока", поставки нефти непрерывно осуществляются через Украину. Однако мы не видим какого-либо прогресса в том, что касается возобновления поставок газа через Украину, но еще есть некоторое время. В середине марта наш голос будет зависеть от дальнейшего прогресса по этим трем вопросам.— Вы упомянули поставки газа. Речь идет о российском газе?— В настоящее время безопасность наших поставок газа в основном зависит от трубопровода "Турецкий поток", который доставляет газ из России через Турцию, Болгарию и Сербию в Венгрию. Недавно этот трубопровод подвергся атаке, и мы предельно ясно дали понять, что нападение на инфраструктуру, которая обеспечивает нашу энергетическую безопасность, является неприемлемым.— Президент Трамп заявил, что он определенно введет тарифы для Европейского союза. Венгрия является частью Европейского союза. Насколько вы обеспокоены?— Похоже, в Европе существует спортивное искусство — соревнование между европейскими лидерами в том, кто сможет сказать больше гадостей о президенте Трампе, и журналисты тоже включились в эту гонку. Я очень удивлен, что никто из этих журналистов или политиков не упоминает о том, что самые враждебные американские решения против европейской экономики были приняты администрацией Байдена. Закон о снижении инфляции, который не имел ничего общего ни с инфляцией, ни ее сокращением, представлял собой четкий набор мер, бесстыдно дискриминирующих европейские компании в пользу американских.Тогда я предложил в Европейском союзе две вещи: принять зеркальные меры или, если вы не готовы или недостаточно смелы для этого, оказать поддержку европейским компаниям таким образом, чтобы компенсировать потери, связанные с IRA (законом о снижении инфляции. — Прим. ред.). В тот раз Европейская комиссия была не готова ни к чему из-за политкорректности: администрацию Байдена нельзя трогать или критиковать. И каков же результат? Если американский президент хочет ввести пошлины для европейской экономики, у него есть надлежащая основа, и эта основа была создана администрацией Байдена.— Есть шанс, что Венгрия сможет избежать этих пошлин как союзник США?— Я надеюсь, что будущее мировой экономики — за глобальным сотрудничеством. Президент Трамп — великий "мастер сделок", поэтому мы надеемся, что в конце концов будут заключены выгодные сделки — либо с нами, либо с кем-то еще. Это все еще на рассмотрении, но я надеюсь, что выгодная сделка сможет нас спасти.— Президент Трамп у власти меньше месяца. Что изменилось для ЕС и вас (Венгрии)?— Эпоха woke-идеологии закончилась. В последние годы, когда мы руководили страной на основе патриотического, христианского, суверенного подхода, мы подвергались массированным нападкам со стороны международного либерального мейнстрима. Теперь международный либеральный woke-мейнстрим потерял своего лидера, лидер западного мира проводит политику в поддержку семьи, суверенитета, борьбы с миграцией и мира, что полностью противоречит тому, что происходило до сих пор.Я вижу, как эти европейские либералы ревут и вопят о том, что США прекращают финансировать их, а мы просто смеемся над этим. Ведь что происходило: бывшая администрация США инвестировала десятки миллионов долларов по различным каналам в наших оппонентов — в НПО, партии и СМИ в Венгрии, которые были очень-очень враждебно настроены по отношению к правительству. Прежняя администрация США вмешивалась во внутренние дела многих стран мира. Теперь с этим покончено, и это совершенно новая ситуация, поэтому я вижу, как либералы посылают сигналы SOS. Честно говоря, забавно за этим наблюдать.— Еще один вопрос про Трампа. Стали ли мы ближе к миру на Украине?— Очень важно, что говорить о мире вообще стало возможным. До президента Трампа, если вы говорили о мире, на вас сразу же ставили клеймо: либо друг Лаврова, либо шпион Путина, пропагандист Кремля, кто угодно — не очень высокий уровень стандартов интеллектуальной дискуссии.Теперь, когда президент Трамп открыто говорит о желании и необходимости мира, говорить о мире стало законно, и я думаю, что это первый очень важный шаг. А открыто говорить о необходимости прямого разговора с Россией — это опять же абсолютно новый феномен. Раньше об этом говорили только мы, за что подвергались нападкам. Но теперь мы больше не одиноки. По крайней мере, контекст сильно изменился, а в политике контекст становится восприятием, а через некоторое время восприятие становится реальностью. Я надеюсь, что эти важные шаги на пути к миру в конечном итоге приведут к миру.— Вы обсуждали план урегулирования Трампа на Украине?— Мы не обсуждали планы, но намерения — да, и во всех моих беседах, будь то с госсекретарем Рубио или с советником по национальной безопасности Уолцем, все они очень ясно давали понять, что их намерение и намерение президента заключается в том, чтобы как можно скорее установить мир, а если такого рода намерение есть у президента США — это очень важно.— Были разговоры о новой мирной конференции, подобной швейцарской. Она нужна, как вы считаете?— Любая конференция имеет смысл только тогда, когда за столом переговоров присутствуют все стороны. В Швейцарии, я был там, фантастическое место, милые, замечательные люди, но мы разговаривали сами с собой, так что ехать туда, на самом деле, не имело смысла, при всем уважении к швейцарским коллегам и их добрым намерениям. Если за столом нет обеих сторон, то это приятная беседа, но не больше.— Как вы считаете, следует ли Киеву провести президентские выборы в этом году?— У меня определенно будет искушение сказать что-то о внутренней политике на Украине, но это противоречило бы моей ДНК, потому что я терпеть не могу, когда другие говорят о внутренней политике Венгрии, и я этого не делаю. Я думаю, что было бы определенно полезно, если бы на Украине был отменен закон, который запрещает украинским лидерам вести переговоры с президентом Путиным. Если бы этот закон был отменен, это бы очень помогло. Давайте оставим это на усмотрение украинцев, когда они захотят избрать президента.— Нашла ли Венгрия решение для оплаты российского газа, нефти, ядерного топлива и проекта "Пакш-2" в условиях санкций США против Газпромбанка?— Что касается Газпромбанка, то мы уже нашли решение с помощью наших российских коллег, так что сегодня у меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами, хотя ситуация была действительно сложной, но, если вы все хотите найти решение, вы должны это сделать, и мы это сделали. Мы нашли решение — это техническая проблема, мы всегда можем найти решение. Меня больше беспокоит то, что такие вещи вообще не должны происходить в международной политике.Вы не должны ставить под угрозу безопасность энергоснабжения другой страны по политическим причинам, так что это был очень разочаровывающий шаг со стороны экс-администрации США. Они прекрасно знали, что пострадают некоторые их союзники — Словакия, мы, Турция, и я также поднимал этот вопрос на заседании министров иностранных дел НАТО. Я сказал госсекретарю Блинкену открыто перед всеми, что я понимаю, что администрация США выдала генеральную лицензию некоторым российским банкам, тем, через которые они платят за российское ядерное топливо, поскольку Россия является поставщиком ядерного топлива номер один для Соединенных Штатов. Нам не нужно ничего другого, просто ведите себя с нами так, как вы с самими собой обращаетесь.— Как продвигается строительство "Пакш-2"?— Строительство идет хорошо, налицо явный прогресс. Очевидно, что решения прежней администрации США снова создали некоторые досадные препятствия, но не те, которые невозможно преодолеть, а те, которые мы хотим преодолеть, мы должны работать над этим. Я надеюсь, что в ходе наших переговоров с новой администрацией мы добьемся успеха в реализации этих инвестиций, этого проекта, потому что, если мы сможем реализовать этот проект, наша энергетическая безопасность будет основана на совершенно иных реалиях, чем в настоящее время. Это немедленно снизило бы наши потребности в импорте газа на 3,5-4 миллиарда кубометров в год. Мы могли бы производить электроэнергию для себя, по сути, в объеме 75 процентов так что это был бы огромный шаг вперед на пути к энергетической безопасности, и я очень надеюсь, что наши союзники поймут это и помогут нам в этом.— Если я не ошибаюсь, то первый бетон для строительства пятого энергоблока "Пакш-2" планируется залить в первом квартале этого года?— Да, это все еще в силе. Без вопросов, я очень настаиваю на этом.— Значит, март?— Март, да, самое позднее, потому что первый квартал означает конец марта. Я предпочитаю все делать раньше, чем позже, но понимаю, что построить АЭС — не то же самое, что построить дом для семьи. Это сложный вопрос, и я понимаю, что иногда приходится пересматривать свой график, иногда приходится прилагать усилия, чтобы приспособиться к реальности. Технологии сложны, но я хочу ускорить сроки, при этом, конечно, не ставя под угрозу безопасность инвестиций, не говоря уже о проекте. Я вижу, что "Росатом", сотрудники "Росатома" проделывают отличную работу, демонстрируя высочайшие стандарты в этой отрасли. Для них также важно иметь инвестиции в Европейском союзе, и мне приятно видеть активное участие немецких и французских субподрядчиков, поэтому я надеюсь, что проект будет успешным.

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